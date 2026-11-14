Kayserili astsubay Serkan Önder için baba ocağında helallik verildi

cenaze töreni ve helallik:

Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi. Al bayrağa sarılı tabut, baba ocağında yakınlarının katılımıyla helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camiine götürüldü.

eşinin ve kızının duygusal anları:

Tören sırasında şehidin eşi Öznur Önder tabuta sarılarak, "üşüyor" dedi. Şehidin 9 aylık kızı da tabutun başında olup biteni izledi; çevredeki yakınları ve komşular gözyaşlarına boğuldu.

Caminin önünde toplananlar şehide veda ederken, tören boyunca hüzün ve saygı bir arada yaşandı. Al bayrağa sarılı tabutun etrafında toplanan aile fertleri ve vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazına hazırlanılırken, törene katılanlar şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve son yolculuğuna uğurlanmasına tanıklık etti.

MALATYA'DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ SERKAN ÖNDER, MEMLEKETİ KAYSERİ'DE GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR.