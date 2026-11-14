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Çanakkale'den İstanbul'a uzanan fuhuş ağı çöktü: 6 kişi tutuklandı

Çanakkale merkezli operasyonla 7 aylık çalışmada 51 mağdur kadın, 18 şüpheli ve 20 milyon 670 bin 596 TL para trafiği ortaya çıkarıldı; 6 zanlı tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'den İstanbul'a uzanan fuhuş ağı çöktü: 6 kişi tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarını önlemeye yönelik olarak yaklaşık 7 ay sürdü. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmanın ardından 10 Kasım tarihinde Çanakkale, İstanbul, Bolu ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 18 şüpheli gözaltına alındı.

Mağdurlar ve deliller:

Soruşturma sırasında, aralarında apart, pansiyon, otel ve ikametlerin bulunduğu adreslere götürülerek fuhuş yaptırıldığı belirlenen toplam 51 mağdur kadın tespit edildi; mağdurlardan 14'ünün yabancı uyruklu olduğu kaydedildi. Ayrıca yapılan aramalarda tabanca ve 10 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kolluk, son 6 aylık dönemde şüpheliler arasında gerçekleşen 20 milyon 670 bin 596 TL tutarındaki para trafiğini de belgeledi.

Adli süreç ve tutuklamalar:

Gözaltındaki şüphelilerden emniyetteki işlemlerin ardından 13 Kasım tarihinde 13 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Hakimlik işlemleri sonucunda 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı. Dosyada ele geçirilen dijital deliller ve mali kayıtlar, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil olarak kullanılacak.

Çok illi ve uzun süreli yürütülen bu operasyon, fuhuş ağlarının mekânsal çeşitliliği ve mali hareketliliğinin tespiti bakımından dikkate değer. Yetkililer, ele geçirilen dijital materyallerin ve finansal verilerin değerlendirilmesiyle olası bağlantıların ve sorumluların daha geniş çapta ortaya çıkarılacağını belirtti.

Çanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Çanakkale fuhuş operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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