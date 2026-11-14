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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda ani çöküntü: 6 metrelik obruk oluştu

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu; bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda ani çöküntü: 6 metrelik obruk oluştu

Adıyaman'da yol çökmesi obruk oluşturdu

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde bir obruk oluştu.

olayın yeri ve ölçüleri:

Çökme, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Oluşan boşluk, yol yüzeyinde belirgin bir çukur oluşturdu ve obruğun ölçüleri ekiplerce belirlendi.

güvenlik önlemleri ve beklenen müdahale:

Olay yerine gelen polis ekipleri, çökme bölgesini güvenlik şeridiyle çevirdi. Polis ekipleri bölgede önlemleri sürdürürken, müdahale için Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

ADIYAMAN’DA ATATÜRK BULVARI’NDA YOLUN ÇÖKMESİ SONUCU 6 METRE DERİNLİĞİNDE VE 5 METRE GENİŞLİĞİNDE...

ADIYAMAN’DA ATATÜRK BULVARI’NDA YOLUN ÇÖKMESİ SONUCU 6 METRE DERİNLİĞİNDE VE 5 METRE GENİŞLİĞİNDE OBRUK OLUŞTU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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