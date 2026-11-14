Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda ani çöküntü: 6 metrelik obruk oluştu

Adıyaman'da yol çökmesi obruk oluşturdu

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde bir obruk oluştu.

olayın yeri ve ölçüleri:

Çökme, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Oluşan boşluk, yol yüzeyinde belirgin bir çukur oluşturdu ve obruğun ölçüleri ekiplerce belirlendi.

güvenlik önlemleri ve beklenen müdahale:

Olay yerine gelen polis ekipleri, çökme bölgesini güvenlik şeridiyle çevirdi. Polis ekipleri bölgede önlemleri sürdürürken, müdahale için Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

ADIYAMAN’DA ATATÜRK BULVARI’NDA YOLUN ÇÖKMESİ SONUCU 6 METRE DERİNLİĞİNDE VE 5 METRE GENİŞLİĞİNDE OBRUK OLUŞTU.