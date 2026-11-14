Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda ani çöküntü: 6 metrelik obruk oluştu

Adıyaman'da yol çökmesi obruk oluşturdu
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde bir obruk oluştu.
olayın yeri ve ölçüleri:
Çökme, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Oluşan boşluk, yol yüzeyinde belirgin bir çukur oluşturdu ve obruğun ölçüleri ekiplerce belirlendi.
güvenlik önlemleri ve beklenen müdahale:
Olay yerine gelen polis ekipleri, çökme bölgesini güvenlik şeridiyle çevirdi. Polis ekipleri bölgede önlemleri sürdürürken, müdahale için Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
ADIYAMAN’DA ATATÜRK BULVARI’NDA YOLUN ÇÖKMESİ SONUCU 6 METRE DERİNLİĞİNDE VE 5 METRE GENİŞLİĞİNDE OBRUK OLUŞTU.
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