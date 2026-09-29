Gençlerin finansal yolculuğuna dijital rehber: ING Türkiye'nin Turuncu Gençlik paketi

ING Türkiye'den gençlere uçtan uca dijital finansal destek

ING Türkiye, 18-27 yaş arasındaki gençlere yönelik geliştirdiği Turuncu Gençlik programını duyurdu. Program, günlük bankacılıktan birikim ve yatırıma uzanan geniş bir hizmet paketini tek çatı altında toplayarak gençlerin finansal ihtiyaçlarını dijital kanallar üzerinden hızlı ve düşük maliyetle yönetmesini hedefliyor.

yatırım ve birikim fırsatları:

ING Mobil üzerinden kolayca açılabilen ING Yatırım Hesabı ile gençler hisse senedi işlemlerinde ilk iki ay boyunca komisyonsuz işlem yapabiliyor; sonraki dönemde ise piyasa koşullarına göre rekabetçi komisyon oranlarından yararlanıyor. Döviz, altın ve gümüş işlemleri mobil uygulama aracılığıyla özel kur avantajlarıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca genç yatırımcılara özel tasarlanan GNZ Fonu, teknoloji, yapay zekâ, sosyal medya, temiz enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik gibi gençlerin ilgi duyduğu temalara odaklanıyor.

Bankanın açıklamasında, GNZ Fonunun erişimine sunulduğu kitlenin 1996-2012 yılları arasında doğan genç yatırımcılar olduğu vurgulanıyor. Fonun amaçlarından biri yalnızca finansal getiri sağlamamak, aynı zamanda gençlerin düzenli yatırım alışkanlığı kazanmasına katkıda bulunmak olarak belirtiliyor.

günlük bankacılık ve kampanyalar:

Turuncu Gençlik paketinde günlük işlemlerde de gençlere ciddi kolaylıklar sunuluyor. Kullanıcılar EFT, havale ve FAST işlemlerini dijital kanallardan ücretsiz gerçekleştirebiliyor. SWIFT işlemlerinde de önemli avantajlar sağlanıyor: dijital kanallardan yapılacak Euro gönderimlerinde ING ve muhabir banka masrafları alınmıyor; EUR dışındaki para birimlerinde ise her takvim ayındaki ilk transfer benzer şekilde masrafsız işleniyor. ING Türkiye hesaplarına gelen SWIFT transferlerinde ise para birimi fark etmeksizin banka herhangi bir işlem ücreti uygulamıyor.

Gençler ayrıca aidatsız dijital kredi kartlarıyla fiziksel karta ihtiyaç duymadan alışveriş yapabiliyor. Bankanın sunduğu kampanyalar fast food restoranları, kahve zincirleri ile sinema, tiyatro ve konser biletleri gibi farklı kategorilerde yıl boyunca avantajlar sağlıyor ve gençlerin harcamalarında belirli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunuyor.

banka perspektifi ve gençlerin tasarruf eğilimleri:

ING Türkiye Özel Bankacılık ve Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken programın amacını, gençlerin finansal hayata attıkları ilk adımların gelecekteki finansal sağlıkları üzerinde etkisi olduğu düşüncesiyle açıkladı. Erken, araştırmaların gençlerin tasarruflarını farklı yatırım araçlarıyla değerlendirme isteğinin arttığını gösterdiğini belirtti. Bankanın paylaştığı verilere göre, tasarruf yapmanın genel nedenleri arasında geleceğe yatırım yapmak yüzde 34 ile öne çıkarken gençlerde bu oran yüzde 55'e yükseliyor. Ayrıca 18-24 yaş grubunda altın ve değerli maden hesaplarını tercih edenlerin oranı yüzde 34, TL vadeli mevduatı tercih edenler yüzde 19 ve döviz vadeli hesapları tercih edenler yüzde 16 seviyesinde gözüküyor.

Erken, Turuncu Gençlik ile bankanın yalnızca günlük bankacılık ihtiyaçlarına çözüm sunmakla kalmayıp gençlerin tasarruf ve yatırım alışkanlığı kazanmasını destekleyen ürünleri bir araya getirdiğini ve hedefin gençlerin finansal hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran güvenilir bir yol arkadaşı olmak olduğunu ifade etti.

ING TÜRKİYE ÖZEL BANKACILIK VE YATIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SEZİN ERKEN