Kayseri sanayi odası ortak akılla yeni döneme hazırlanıyor

meclis toplantısında birlik ve ortak akıl vurgusu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2022-2026 döneminin son meclis toplantısında geride kalan dört yılı ortak akılla geçirdiklerini belirterek yeni dönemde de aynı anlayışı sürdüreceklerini açıkladı. Toplantı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya yönetiminde meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Özkaya, dönem boyunca yönetim, meclis ve meslek komiteleriyle üyelerin sorunlarının çözümü, Kayseri sanayisinin gelişimi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla sürekli bir istişare ortamı kurulduğunu vurguladı. Bölgesel gerilimlerin ve küresel fiyat artışlarının sanayi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Özkaya, üretimin zayıflamasının uzun vadede üretim ve istihdam açısından en büyük risk olduğunu ifade etti. 2026 için açıklanan yüzde 3 büyüme hedefi ışığında, tüm sektörlerin üretim kapasitesinin korunmasının önemine değindi.

geride kalan dört yılda yapılan somut yatırımlar ve projeler

Büyüksimitci, göreve başladıkları dönemde pandemi sonrası yükselen enflasyon, artan maliyetler, finansmana erişim zorlukları ve değişen ihracat dengeleri gibi sıkıntılarla karşılaştıklarını ancak Kayseri sanayicisinin üretmeye, istihdamını korumaya ve ihracatını artırmaya devam ettiğini belirtti. KAYSO olarak sanayicinin yanında yer alarak sorunları ilgili mercilere taşıdıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını açıkladı.

Başkanın aktardığı projeler arasında Model Fabrika ile verimlilik artırma çalışmaları, Erciyes OSB nin kuruluşunun tamamlanması, Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB projesinde kaydedilen ilerleme ve geri dönüşüm ile yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalar öne çıktı. Ayrıca e-ihracatla üyelerin yeni pazarlara ulaşması için destek sağlandığı, KAYSO Akademi ile yönetim, ihracat ve insan kaynağı kapasitesinin güçlendirildiği, faaliyete geçen Gümrüklü Hava Kargo Sahası ile ise Kayseri ihracatının lojistik imkanlarının geliştirildiği belirtildi.

Büyüksimitci, yeni organize sanayi bölgeleri, İncesu OSB iltisak hattı ve savunma-havacılık ekosisteminin güçlendirilmesi için kamu kurumlarıyla yakın iş birliği yapıldığını vurguladı. Bu adımların hiçbiri tek başına gerçekleşmedi; meclis, yönetim kurulu, meslek komiteleri ve üyelerin katkılarıyla hayata geçirildiğini ifade ederek ortak akılla hareket ettiklerini tekrar etti. Konuşmasında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu na ve KAYSO Yüksek İstişare Kurulu üyelerine destekleri için teşekkür etti.

yeni dönemin öncelikleri:

Büyüksimitci, 4 Ekimde yapılacak organ seçimleriyle kurumların yenilenme sürecine gireceğini, bu sürecin ayrışma değil Kayseri sanayisini ileri taşıma yarışı olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Yeni dönemde odanın öncelikleri; sanayicinin rekabet gücünü artırmak, ihracat ve yatırımları geliştirmek ve nitelikli insan kaynağını güçlendirmek olarak sıralandı.

Dijital ve yeşil dönüşümün sanayinin geleceğinde belirleyici olacağını kaydeden Büyüksimitci, yapay zekânın üretimden kaliteye, bakımdan enerji yönetimine ve karar süreçlerine kadar doğru ve güvenli şekilde kullanılmasını destekleyeceklerini belirtti. Mobilya, elektrikli ev aletleri, kablo, makine ve metal gibi güçlü sektörlerde ölçek, tasarım, markalaşma ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği; savunma, havacılık ve elektronik gibi teknoloji yoğun alanlarda yeni yatırımların önünün açılacağı ifade edildi.

birlik, istişare ve yol haritası

Büyüksimitci, KAYSO için esas olanın unvanlar değil birlikte verilen emek, kurulan gönül bağı ve Kayseri sanayisine hizmet etme iradesi olduğunu vurguladı. Yeni dönemin çalışma anlayışını; istişareyi sürdürmek, ortak akılla hareket etmek ve sanayicinin sorunlarını ilgili mercilere taşımaya devam etmek şeklinde özetledi. Dört yıllık dönem boyunca farklı görüşlere rağmen birbirini dinlemekten ve ortak yol bulmaktan vazgeçilmediğini belirterek birlik ve beraberliğin en kıymetli kazanım olduğunu söyledi.

Konuşmasını geride kalan dönemde emeği geçen meclis başkanına, meclis başkanlık divanına, yönetim kurulu üyelerine, meslek komitelerine, oda çalışanlarına ve kamu kurumları ile sivil toplum temsilcilerine teşekkür ederek tamamladı. Büyüksimitci, yeni dönemin KAYSO, Kayseri sanayicileri, kent ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, 2022-2026 DÖNEMİNİN SON MECLİS TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMADA, DÖRT YILLIK GÖREV SÜRECİNDE SANAYİCİLERLE ORTAK AKIL VE İSTİŞARE İÇİNDE ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK, AYNI ANLAYIŞLA KAYSERİ SANAYİSİNİN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.