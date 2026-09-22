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Grönland'a iki yeni askeri üs planı arktik güvenliği yeniden şekillendiriyor

Reuters'a göre ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanacak anlaşma, Grönland'da Narsarsuaq ve Mestersvig'te iki yeni askeri üs kurulmasını öngörüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Grönland'a iki yeni askeri üs planı arktik güvenliği yeniden şekillendiriyor

ABD, Danimarka ve Grönland arasında imzalanacak anlaşma ile iki üs kurulması planlanıyor

Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı özel haberine göre Washington yönetimi, Danimarka ve Grönland ile New York'ta imzalanması beklenen anlaşma kapsamında Narsarsuaq ve Mestersvig bölgelerinde iki yeni askeri üs kurmayı planlıyor.

planlanan üslerin geçmişi ve konumu:

Habere göre güneydeki Narsarsuaq, Soğuk Savaş döneminde Bluie West One adıyla bilinen bir üs olarak kullanılıyordu; bölgenin nüfusu o dönemlerden sonra 130'a kadar geriledi. Doğu kıyısındaki Mestersvig ise Danimarka özel kuvvetlerine ait Sirius Köpek Kızak Devriyesi tarafından kullanılan bir karakol olarak tanımlanıyor.

anlaşma metni ve bölgesel etkiler:

Anlaşmanın metninin kamuoyuna açıklanmadığı, üç tarafın New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda belgeyi imzalaması beklendiği aktarılıyor. Beyaz Saray, anlaşmanın Grönland ile ABD'nin güvenliğini sağlayacağını ve koruyacağını belirtirken, Danimarka ise düzenlemenin Arktik güvenliğini tek başına ABD ve Danimarka'ya bırakmayıp NATO denetimine taşıdığını ifade ediyor.

Soğuk Savaş sırasında ABD, Grönland'da 17 askeri tesis ve 10 binden fazla personel bulunduruyordu. Bugün adada yalnızca Pituffik Uzay Üssü var ve burada yaklaşık 150 ABD askeri personeli görev yapıyor; planlanan iki yeni üssün konuşlandırılması bölgedeki askeri varlığın yeniden şekillenmesi anlamına gelebilir.

REUTERS HABER AJANSININ ÖZEL HABERİNE GÖRE ABD, DANİMARKA VE GRÖNLAND İLE İMZALANACAK ANLAŞMA...

REUTERS HABER AJANSININ ÖZEL HABERİNE GÖRE ABD, DANİMARKA VE GRÖNLAND İLE İMZALANACAK ANLAŞMA KAPSAMINDA GRÖNLAND'DA 2 YENİ ASKERİ ÜS KURMAYI PLANLIYOR.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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