Sürat Lojistik birlikte yola çıktı: Beşiktaş’ın resmi taşıma sponsoru oldu

Sürat Lojistik ve Beşiktaş’ta yeni dönem:

Sürat Lojistik, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile yaptığı iş birliği kapsamında kulübün resmi taşıma sponsoru oldu. Anlaşma; şirketin, siyah-beyazlı kulübün bir yıl süreyle tüm taşıma süreçlerini üstlenmesini öngörüyor. İş birliği, Beşiktaş’ın saha dışındaki ihtiyaçlarını karşılayacak lojistik altyapının sağlanmasını amaçlıyor.

Anlaşmanın kapsamı:

Taraflar, bu ortaklıkla Sürat Lojistik’in operasyonel gücünün ve lojistik deneyiminin Beşiktaş’ın marka değeriyle bir araya gelerek sinerji yaratacağını belirtiyor. Anlaşma; ekipman, malzeme ve personel taşımacılığı gibi kulübün günlük operasyonlarını destekleyecek taşıma hizmetlerini kapsıyor. Sponsorluk süresince lojistik süreçlerin planlanması ve koordinasyonunda şirketin uzmanlığı ön planda olacak.

Tarafların değerlendirmesi:

Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, iş birliğini sporun birleştirici gücünü destekleyen bir adım olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Lojistik artık işletmelerin arka plandaki destek fonksiyonundan da öte, büyüme stratejilerinin önemli bir parçası. Başarılı bir lojistik operasyon; doğru planlama, güçlü koordinasyon ve ihtiyaçlara zamanında yanıt verebilmeyi gerektiriyor. Bu yaklaşımın sporun ruhunda da güçlü bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. Takım çalışması, disiplin, hız ve hedefe birlikte ilerleme anlayışı hem sahada hem de lojistik operasyonlarda başarıyı destekleyen ortak değerler. Bir yıl boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Resmi Taşıma Sponsoru olarak siyah-beyazlı camianın yolculuğuna katkı sunmaktan ve şirketin gücünü spor alanına da taşımaktan gurur duyuyoruz".

Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora ise anlaşmanın kulübün geleceğine değer katacağını vurgulayarak, "Beşiktaş’ın güçlü geleceğine giden yolda güçlü iş birliklerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda Başkanımız Serdal Adalı’nın öncülüğünde, tıpkı Beşiktaşımız gibi alanında lider ve öncü markalarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Sürat Lojistik, Türkiye ekonomisine değer katan kurumsal bir marka. Bu iş birliğinin uzun yıllar boyunca devam edeceğine inanıyor ve her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bir yıllık sponsorluk dönemi, hem Beşiktaş’ın günlük operasyonel gereksinimlerini kolaylaştırmayı hem de Sürat Lojistik için spor alanında görünürlük ve marka güçlendirme fırsatı yaratmayı hedefliyor. Taraflar, iş birliğinin uygulama aşamasında koordinasyon ve performans takibiyle süreci etkin biçimde yönetmeyi planlıyor.

SÜRAT LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ TARKAN TÜRKEL