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İzmir'de sezona farklı başlangıçlar: Aliağa Petkimspor galip, Karşıyaka mağlup

Aliağa Petkimspor sezona 85-81 galibiyetle başlarken, Karşıyaka deplasmanda Türk Telekom'a 73-72 yenildi; iki İzmir takımı hedef büyütüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İzmir'de sezona farklı başlangıçlar: Aliağa Petkimspor galip, Karşıyaka mağlup

maç özetleri:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki açılış hafta maçlarında İzmir temsilcileri farklı sonuçlar aldı. Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Denizli Basket'i 85-81 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada ev sahibi ekip, maçın son bölümlerinde sorumluluk alıp skoru korumayı başardı.

Diğer yanda Karşıyaka Basketbol, deplasmanda oynadığı maçı Türk Telekom ile 73-72 kaybetti. Karşıyaka için maç dar bir farkla sonuçlansa da hücum ve savunmada zaman zaman aksaklıklar görüldü ve takım son bölümde aradığı ritmi bulamadı.

teknik değerlendirme:

Geçen sezonun son haftasında küme düşme endişesi yaşayan iki ekip, bu sezon benzer bir tabloyla karşılaşmak istemiyor. Aliağa Petkimspor başantrenörü Orhun Ene, Denizli galibiyetinin ardından saha içindeki atmosferi ve takımın oyun kalitesini daha da yükseltmeye odaklanacaklarını belirtti. Ene, maçın kritik anlarında alınan inisiyatifin sezon boyunca çoğaltılması gerektiğini vurguladı.

Karşıyaka başantrenörü Nenad Markovic ise Türk Telekom yenilgisi sonrası takımın kısa sürede toparlanması gerektiğini ifade etti. Markovic, önlerine bakacaklarını ve Karşıyaka'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını söyledi.

Haftanın ilerleyen bölümünde iki takımın programı da belli: Karşıyaka, seyircisiz oynanacak maçta lig güçlülerinden Galatasaray'ı ağırlayacak; Aliağa Petkimspor ise deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar her iki takım için sezonun erken döneminde yön belirleyici olabilir.

ALİAĞA PETKİMSPOR - DENİZLİ BASKET MAÇINDAN BİR KARE

ALİAĞA PETKİMSPOR - DENİZLİ BASKET MAÇINDAN BİR KARE

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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