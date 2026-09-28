Gökova'da 20. yıl rotası: beş gün mavi ve yeşilin arasında pedal

Gökova Bisiklet Turu 20. kez başladı

Muğla'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Gökova Bisiklet Turu, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nden verilen startla başladı. Etkinlik, bölgenin mavi deniz ve yeşil orman dokusunu beş gün boyunca bir arada deneyimlemek isteyen bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

başlangıç ve buluşma:

Turun ilk etabı için Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nden hareket eden sporcuları, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras karşıladı. Köksal Aras, katılımcılarla sohbet ederek tüm bisikletçilere tur boyunca başarı dileklerini iletti ve organizasyonun bu yıl 20'nci kez düzenlenmesini önemsediklerini vurguladı.

güzergah ve etap takvimi:

Turun ilk gününde sporcular 52 kilometrelik parkuru tamamlayarak Akbük'e ulaşacak. İzleyen günlerde etaplar şu şekilde planlandı: 29 Eylül Salı günü Akbük'ten başlayıp Ören kıyılarını geçerek Çökertme'ye varılacak; 30 Eylül Çarşamba günü Mazı ve Yalıçiftlik üzerinden Bodrum Zetaş Kamp Alanı'na ulaşılacak. 1 Ekim Perşembe günü Bodrum'dan feribotla Datça'ya geçilerek Datça-Marmaris rotası takip edilecek ve Çubucak Kamp Alanı'na varılacak. Tur, 2 Ekim Cuma günü Marmaris üzerinden Akyaka'ya ulaşılmasıyla sonlanacak ve beş günlük rota tamamlanmış olacak.

Organizasyon, bölgenin doğal güzelliklerini pedalla keşfetmek isteyen amatör ve deneyimli bisikletçileri bir araya getirirken, yerel buluşmalar ve kısa sohbetlerle de etkinliğe sosyal bir boyut kazandırıyor. Katılımcılar, Gökova Körfezi'nin farklı kıyı ve iç kesimlerini kapsayan etaplarda hem spor yapma hem de bölgeyi tanıma olanağı buluyor.

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