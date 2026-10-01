Kadın muhasebecilere yönelik eğitim projesi 70 kişiyi istihdama bağladı

Mevlana Kalkınma Ajansı destekli proje kapanış töreni gerçekleştirildi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülen "Kadın Muhasebeciler SOGEP İle İşgücüne Katılıyor" projesinin kapanış töreni Konya'da yapıldı. Programa MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftçi, SGK Konya İl Müdürü Erkin Avcı ve TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu ile kamu kurum temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

Eğitim hedefleri ve verilen destekler:

Program kapsamında amaç, bölgede kadın istihdamını artırırken muhasebe sektörünün kalifiye eleman ihtiyacına çözüm üretmekti. MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, ajansın politika yöneliminin "Kalkınma yerelden başlar" anlayışı olduğunu vurgulayarak SOGEP'in istihdamı, sosyal içermeyi ve dengeli kalkınmayı hedeflediğini belirtti. Bostancı, proje kapsamında ajans tarafından aktarılan kaynağın 1 milyon 850 bin TL olduğunu ve projenin her aşamasının yakından takip edildiğini ifade etti.

Proje; temel muhasebe bilgileri, yaygın muhasebe yazılımları eğitimi, proje hazırlama, yürütme ve raporlama konularını kapsayacak şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım ile kadınların teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilmeleri hedeflendi.

Çıktılar ve istihdam sonuçları:

Projede oluşturulan bilgisayar laboratuvarında 12 ayrı grupta toplam 240 kadın, uzman eğitmenler eşliğinde muhasebe ve devlet desteklerinden yararlanma eğitimleri aldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 70 kadın muhasebecinin garantili istihdamı sağlandı. Tören, kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı, proje ile eğitim ve istihdam arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçladıklarını belirterek, katılımcıların yalnızca teorik değil uygulamalı beceriler kazanmalarının öncelikli hedef olduğunu söyledi. Bıçakçı ayrıca MEVKA ve projeye emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Yetkililer, projenin şehrin ve bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sağlayacak bir örnek uygulama olduğunu vurguladı. Ayrıca, benzer modellerin tekrarlanması halinde hem kadın istihdamında artış hem de muhasebe sektöründe kalifiye eleman temininde sürdürülebilir fayda sağlanacağı değerlendirildi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Tesmer Konya Şubesi ve projeye desteğini veren Valimize teşekkür edildi. MEVKA, bölgede üretim, istihdam ve sosyal gelişime katkı sunacak çalışmalara desteğinin süreceğini açıkladı.

MEVLANA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ DR. İHSAN BOSTANCI, "MEVLANA KALKINMA AJANSI OLARAK, ‘KALKINMA YERELDEN BAŞLAR’ ANLAYIŞIYLA BÖLGEMİZİN HER AÇIDAN GELİŞMESİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI FONLARIN İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.