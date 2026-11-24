Karabük’te törenin akışı:
Karabük’te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törenler kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik, şehirdeki eğitim camiası ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
kortej rotası ve çelenk sunumu:
Kortej, Demir Çelik İlkokulu önünden hareket ederek devam etti ve yürüyüş Yenişehir Atatürk Anıtı’nda sona erdi. Anıta ulaşıldığında program kapsamında anıta çelenk sunuldu ve saygı gösterildi.
törenin kapanışı:
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Gün boyunca yapılan etkinliklerle öğretmenlerin toplumdaki rolüne dikkat çekildi.
KARABÜK'TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.
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