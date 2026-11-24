Karabük’te törenin akışı:

Karabük’te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törenler kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik, şehirdeki eğitim camiası ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

kortej rotası ve çelenk sunumu:

Kortej, Demir Çelik İlkokulu önünden hareket ederek devam etti ve yürüyüş Yenişehir Atatürk Anıtı’nda sona erdi. Anıta ulaşıldığında program kapsamında anıta çelenk sunuldu ve saygı gösterildi.

törenin kapanışı:

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Gün boyunca yapılan etkinliklerle öğretmenlerin toplumdaki rolüne dikkat çekildi.

KARABÜK'TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.