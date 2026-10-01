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Karaman'da çatı yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Karaman'da Tahsin Ünal Mahallesi 27. Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:05

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da çatı yangını itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı

Karaman'da çatı yangını

Karaman'da Tahsin Ünal Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Çatıdan yükselen duman ve alevleri gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

olayın gelişimi:

Kısa sürede adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlere yönelerek söndürme çalışması başlattı ve yangını diğer katlara veya bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, itfaiyenin müdahalesini izledi.

hasar ve soruşturma:

Yangında apartmanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmediği belirtilirken, yangının çıkış sebebinin tespiti için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, hasar tespit ve olay yerinde yapılacak araştırmaların ardından daha ayrıntılı bilgi verecek.

KARAMAN&#039;DA 3 KATLI BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

KARAMAN'DA 3 KATLI BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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