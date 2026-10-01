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Karaman’da çınarların gölgesinde yürüyüş: dünya yaşlılar günü farkındalığı

Karaman’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte huzurevi sakinleri ile KMÜ öğrencileri Cumhuriyet Parkı’ndan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar kuşaklar arası dayanışma mesajı verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karaman’da çınarların gölgesinde yürüyüş: dünya yaşlılar günü farkındalığı

Karaman’da farkındalık yürüyüşü:

Karaman’da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşlerinden biri düzenlendi. Etkinlik, sağlıklı ve aktif yaşlanma anlayışını güçlendirmek ve büyüklerin toplumdaki yerine dikkat çekmek amacıyla yapıldı.

Katılımcılar ve güzergah:

Cumhuriyet Parkı’nda bir araya gelen Dursun Fakih Huzurevi sakinleri ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı programı öğrencileri, ellerinde Çınarlarımızın Gölgesinde, Geleceğe Güvenle ve Yaşlılar Toplumun Hafızasıdır yazılı pankartlarla Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü.

Yetkililer ve vurgulanan mesajlar:

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Fikret Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Özgür Somuncu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ile çeşitli kurum temsilcileri katıldı. Etkinlik boyunca yaşlı bireylerin toplumdaki yeri, kuşaklar arası dayanışma ve kültürel aktarımın önemi öne çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş etkinlikte yaptığı açıklamada, "Kuşaklar arası ve kültürel aktarım açısından büyüklerimizin toplumumuzdaki yerine dikkat çekmek amacıyla 81 ilimizde eş zamanlı farkındalık yürüyüşü düzenledik. Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Büyüklerimize, huzurevi sakinlerimize ve diğer yaşlılarımıza da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik, hem katılımcılar arasında dayanışmanın güçlenmesine hem de toplumun farklı kuşakları arasında bilgi ve değer aktarımının önemine dikkat çekilmesine hizmet etti. Yerel yetkililer yürüyüşe destek veren tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

KARAMAN&#039;DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ&#039;NDE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.

KARAMAN'DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ'NDE FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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