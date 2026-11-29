Köy yollarında yiyecek arayışı:

Bayburt'un merkeze bağlı 2 bin 100 rakımlı Üzengili köyünde, kar yağışının etkili olduğu gece saatlerinde bir anne ayı ve iki yavru yerleşim alanında yiyecek ararken güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde ayı ailesinin karla kaplı köy yollarında ilerlediği, evlerin çevresinde dolaştığı ve bir süre sonra kameranın görüş alanından çıkarak kaybolduğu görülüyor. Yetkililer ve köylüler, hayvanların muhtemelen besin arayışıyla yerleşime indiğini değerlendiriyor.

Önceki vakalar ve zararlar:

Üzengili köyünde daha önce de ayıların yayla evlerine girerek kapı ve pencerelere zarar verdiği, evlerdeki eşya ve yiyecekleri dağıttığı kaydedilmişti. Bölgedeki tek başına görülen bir ayı Mayıs ayında da güvenlik kamerasıyla görüntülenmişti.

Neden kış uykusuna yatmıyorlar?:

Kasım ayının son günleri olmasına ve kar yağışına rağmen ayıların yerleşim alanlarında görünmesi, bu bireylerin henüz kış uykusuna çekilmediğini gösteriyor. Uzman değerlendirmelerine göre küresel ısınma, doğal yaşam alanlarındaki değişimler ve besin kaynaklarına erişimdeki zorluklar, ayıların kış uykusu davranışını etkileyen başlıca etkenler arasında sayılıyor.

Görüntüler, besin arayışındaki ayıların yerleşim yerlerine inme sıklığını ve bölgedeki yaban hayatı hareketliliğini ortaya koyuyor; benzer vakaların takibi ve korunma önlemlerinin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

KIŞ UYKUSUNA YATMAYAN ANNE VE YAVRU AYILAR BAYBURT’UN KARLA KAPLI KÖYÜNDE YİYECEK ARADI