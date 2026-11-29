büyük saat çarşısı’nda tavla turnuvası:

Seyhan Belediyesi tarafından tarihi Büyük Saat Çarşısında düzenlenen tavla turnuvası, çarşı koridorlarına renkli görüntüler taşıdı. Etkinlik, farklı yaş gruplarından vatandaşları ve çarşı esnafını aynı noktada buluşturarak bölge gündeminde sıcak bir karşılaşma yarattı.

turnuva atmosferi:

Katılımcılar keyifli bir rekabet içinde zarlarını sallarken, izleyiciler arasında sohbetler ve destek görüntüleri öne çıktı. Sokak ve çarşı kültürünün canlı bir yansıması olan turnuva, hem oyun hem de komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağladı.

belediye temsilcisi ve esnaf ziyareti:

Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan etkinliğe katılarak yarışmacılarla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti ve tarihi çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi. Akkan, etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Tarihi Büyük Saat’in eşsiz atmosferinde, esnaf kültürümüzü ve dostluğumuzu buluşturan tavla turnuvamızı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz bu güzel etkinlikte yarışmacılarımıza bol şans diledik"

Organizasyon, Seyhan Belediyesi ve paydaşlarının katkılarıyla gerçekleşti; katılımcılar ve esnaf etkinlikten memnun ayrıldı ve bölgede sosyal bağların güçlenmesine olumlu bir örnek oluşturdu.

ADANA’DA DÜZENLENEN TAVLA TURNUVASI, VATANDAŞLARI VE ESNAFI BULUŞTURURKEN, SEYHAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASİBE AKKAN, TURNUVAYA KATILARAK YARIŞMACILARLA VE ÇARŞI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.