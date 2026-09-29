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Kemer kıyılarında yeni nesil temizlik: Çöp Kapar göreve başladı

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer Belediyesi'ne verilen 'Çöp Kapar', eğitimlerin ardından kirlilik görülen koylarda deniz yüzeyi ve mikroplastik temizliğine başladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemer kıyılarında yeni nesil temizlik: Çöp Kapar göreve başladı

Kemer koylarında uygulama başladı:

Antalya Valiliği tarafından hayata geçirilen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında Kemer Belediyesi'ne teslim edilen Çöp Kapar aracı, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eğitimlerini tamamlamasının ardından hizmete alındı. Araç, deniz yüzeyindeki yüzer atıkların toplanması amacıyla ilk çalışmaları başlattı.

Hedeflenen alanlar ve öncelikler:

Çalışmalar özellikle kirliliğin yoğun olduğu koylarda yoğunlaştırılıyor. Ekipler, deniz yüzeyinde biriken plastik, organik atık ve diğer yüzer çöpleri toplamanın yanı sıra mikroplastik kirliliğinin azaltılmasına yönelik müdahaleleri de öncelikli hale getiriyor. Bu sayede atıkların deniz ekosistemine yayılımının önlenmesi hedefleniyor.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Serap Minta, uygulama hakkında, 'Çöp Kapar ile deniz yüzeyinde gözlenen deniz çöpleri ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması amacıyla temizlik çalışmalarına başladık. İlk olarak Kemer’de kirlilik gözlenen koylarda temizlik çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu öncülüğünde temiz bir gelecek ve temiz denizler için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Yetkililer, çalışmanın denizlerin temiz tutulmasına katkı sağlayacağını ve yüzer atıkların yayılımını engelleyerek yerel deniz ekosisteminin korunmasına destek olacağını vurguluyor.

DENİZLERDEKİ YÜZER ATIKLARIN TOPLANMASINI SAĞLAYAN &quot;ÇÖP KAPAR&quot; SİSTEMİ, KEMER’DEKİ KOYLARDA DENİZ...

DENİZLERDEKİ YÜZER ATIKLARIN TOPLANMASINI SAĞLAYAN "ÇÖP KAPAR" SİSTEMİ, KEMER’DEKİ KOYLARDA DENİZ TEMİZLİĞİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAYA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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