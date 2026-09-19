Keşan'da adliye yolu üzerinde motosiklet kazası: iki yaralı

kaza anı ve müdahale:

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Adalet Sarayı istikametine seyir halindeyken 22 ADV 410 plakalı motosikletin sürücüsü A.A. ile yolun karşısına geçmeye çalışan yaya S.Y. arasında çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ve yaya yere düştü.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. İlk tespitlere göre her iki yaralı da kazanın etkisiyle çeşitli yara ve sarsıntılar yaşadı; gerekli ilk müdahaleler olay yerinde yapıldı.

yaralıların tedavisi ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine yönelik soruşturma sürüyor.

EDİRNE’NİN KEŞAN İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.