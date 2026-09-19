Yenişehir'de ihracata ayrılmış siyah incir deposunda yangın

yangına müdahale:

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 civarında Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde, ihracata yönelik siyah incirlerin saklandığı bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi; itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

duman ve bölgedeki durum:

Yangından yükselen yoğun siyah dumanlar kentin birçok noktasasından görüldü ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Depoda saklanan ürünün siyah incirler olduğu, yangının çıkış nedeninin ise yetkililerce araştırıldığı bildirildi.

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE SOĞUK HAVA DEPOSUNA ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU SAATLER YAŞATIYOR. SİYAH DUMANLAR KENTİN BİR ÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR.