Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Yenişehir'de ihracata ayrılmış siyah incir deposunda yangın

Yenişehir'de ihracata hazırlanan siyah incirlerin bulunduğu soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:15

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 17:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yenişehir'de ihracata ayrılmış siyah incir deposunda yangın

yangına müdahale:

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 civarında Bursa'nın Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'nde, ihracata yönelik siyah incirlerin saklandığı bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi; itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

duman ve bölgedeki durum:

Yangından yükselen yoğun siyah dumanlar kentin birçok noktasasından görüldü ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Depoda saklanan ürünün siyah incirler olduğu, yangının çıkış nedeninin ise yetkililerce araştırıldığı bildirildi.

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE SOĞUK HAVA DEPOSUNA ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU SAATLER YAŞATIYOR. SİYAH...

BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE SOĞUK HAVA DEPOSUNA ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU SAATLER YAŞATIYOR. SİYAH DUMANLAR KENTİN BİR ÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı
images

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef ol...
images

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı
images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı