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Kilis'te temizlik görevlisinin Türk bayrağına gösterdiği saygı yürek ısıttı

Kilis Belediyesi temizlik personeli Mehmet Örs, çöpte bulduğu Türk bayrağını özenle katlayıp cebine koydu; davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:55

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'te temizlik görevlisinin Türk bayrağına gösterdiği saygı yürek ısıttı

Kilis'te temizlik görevlisinin bayrak hassasiyeti

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Örs, yürüttüğü temizlik çalışması sırasında çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını özenle katlayarak cebine koydu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Örs'ün gösterdiği hassasiyet çevrede ve sosyal medyada dikkat çekti.

bulma anı:

Örs, olayı anlatarak 10 Kasım'da öğleden sonra temizliğe çıktığını ve çöp konteynerini boşaltırken bayrağı fark ettiğini söyledi. Bayrağı görünce hissettiklerini, "Bayrağı görünce tepemden sanki sıcak su aktı" sözleriyle dile getiren Örs, bayrağı katlayıp cebine koyduğunu belirtti.

mesajı ve taşıma nedeni:

Mehmet Örs, bulduğu bayrağı o günden beri yanında taşıdığını ifade ederek bayrağı onur, namus ve şeref olarak nitelendirdi. Örs, Atatürk'ün bayrağı emanet ettiğini hatırlatarak gençlere seslendi ve herhangi bir yerde bayrak görenlerin derhal almalarını, göğüslerine koymalarını öğütledi. Kendi sözleriyle "Bayrağımı hiçbir zaman bırakmam" diyen Örs, bayrağın göklerde olmasının milletin şan ve şerefini koruyacağına vurgu yaptı.

Görüntüler ve Örs'ün sözleri, basit bir temizlik anının ötesinde bir değer bilincini yansıtarak izleyenlerin yüreğini ısıttı.

TEMİZLİK PERSONELİNİN TÜRK BAYRAĞINA GÖSTERDİĞİ SAYGI KAMERAYA YANSIDI

TEMİZLİK PERSONELİNİN TÜRK BAYRAĞINA GÖSTERDİĞİ SAYGI KAMERAYA YANSIDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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