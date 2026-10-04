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Kırşehir Beyazay standı TEKNOFEST Güneydoğu'da yoğun ilgi topladı

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da stant açtı; engelliler için teknoloji tanıtımları ve yoğun ziyaretçi ilgisi görüldü.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırşehir Beyazay standı TEKNOFEST Güneydoğu'da yoğun ilgi topladı

Kırşehir Beyazay standı festivalin ilgi odağı oldu:

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde stant açarak on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından düzenlenen festivalin bölgede yarattığı hareketlilik, sivil toplum kuruluşlarının görünürlüğünü artırdı.

Genel Başkan Lokman Ayva, Şanlıurfalıların festivale yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak çocukların ve gençlerin teknolojiyle buluşmasının önemine dikkat çekti. Ayva, Şanlıurfa'nın kültürel zenginliğinin ve genç nüfusunun TEKNOFEST'i daha da ileri taşıyacağına inandıklarını belirtti ve şubelerin güçlü katılımına işaret etti.

engellilere yönelik tanıtımlar ve davet:

Dernek standında engellilere yönelik teknolojik çözümler etkin biçimde tanıtıldı. Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir İlham Karaman, ortez ve protez uygulamaları, navigasyon destekli akıllı bastonlar ve görme destek teknolojileri gibi ürünlerin ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü anlattı. Karaman, herkesi M-6 numaralı standa davet ederek üye kaydı ve daha kapsamlı bilgilendirme için son güne kadar açık olacaklarını bildirdi.

Standta gerçekleştirilen tanıtımlarda ayrıca Gaziantep, Mardin ve diğer şubelerin katılımıyla bölgesel bir dayanışma görüntülendi; katılımın yüksekliği Şanlıurfa'nın etkinlik potansiyelini ortaya koydu.

sahada yardım ve sürdürülebilir destek çalışmaları:

Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen, derneğin depremzedelere yönelik yürüttüğü çalışmaları paylaştı. Göçmen, bugüne kadar bin 100 adet ortez-protez, 15 bin adet medikal malzeme temin edildiğini ve 10 gün içinde 680 ortez-protez çalışmasının başlatıldığını belirtti. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile düzenlenen erişilebilirlik farkındalığı programına katılım da vurgulandı.

Dernek temsilcileri, TEKNOFEST'in sadece savunma veya havacılık alanında değil, sağlık, erişilebilirlik ve sosyal hizmetler açısından da yenilikleri ortaya çıkarma fırsatı sunduğunu belirtti. Ziyaretçilere yönelik uygulamalı gösterimler ve bilgilendirme oturumları sayesinde özel bireylerin teknolojiyle tanışması sağlandı.

Kırşehir Beyazay standı, TEKNOFEST Güneydoğu boyunca hem farkındalık yaratmayı hem de somut yardım ve yönlendirme sağlamayı amaçlayarak katılımcılardan gelen sorulara ve taleplere açık olduğunu duyurdu.

FESTİVALE KATILAN ON BİNLERCE KİŞİ, KIRŞEHİR BEYAZAY DERNEĞİ STANDINA YOĞUN İLGİ...

FESTİVALE KATILAN ON BİNLERCE KİŞİ, KIRŞEHİR BEYAZAY DERNEĞİ STANDINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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