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eskişehir’de 'neşe'yle başlayan Yunus Emre edebiyat şenliği kültüre yeni soluk getirdi

İlk kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Edebiyat Şenliği, 'Neşe' temasıyla dört gün sürdü; şiir, roman ve müzik etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:39

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

eskişehir’de 'neşe'yle başlayan Yunus Emre edebiyat şenliği kültüre yeni soluk getirdi

Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Edebiyat Şenliği:

Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Edebiyat Şenliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin '2026 Eskişehir Yılı' programı kapsamında bu yıl ilk kez düzenlendi. 'Neşe' temasıyla kurgulanan dört günlük şenlik, şiirden romana, müzikten söyleşilere uzanan zengin bir programla kent yaşamına yeni bir kültür dinamizmi ekledi.

Program ve dinletiler:

Şenliğin son günü Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikler, edebiyatseverlere gün boyu yoğun içerikli buluşmalar sundu. Günün açılış etkinliği olan "Şiirden Şarkıya Neşe" dinletisinde Gülçin Elif Yücel ile Ertan Bilgi sahne alarak şiir ile müziğin kesiştiği bir atmosfer yarattı; dizeler ezgilerle buluştu ve katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Programın edebiyat eksenli bölümünde ise "Roman Neşesi" başlıklı söyleşide Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy, roman yazım süreçleri, edebiyat sahnesindeki paylaşımları ve okur ilişkileri üzerine samimi bir diyalog yürüttü. Söyleşi, yazarlık deneyimleri ve romanın olanaklarını tartışan izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Başkanlar buluşması: eskişehir'in farklı hikâyeleri

Şenliğin en dikkat çeken oturumlarından biri, şenlik yöneticisi ve şair Haydar Ergülen moderatörlüğünde gerçekleşen "Eskişehir Neşesi" başlıklı söyleşiydi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile birlikte ilçe belediye başkanlarının katıldığı buluşmada; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan kent kültürü, yerel yönetim deneyimleri ve ilçelerin özgün hikâyelerini paylaştı.

Haydar Ergülen, Eskişehir'in sakin, barışçıl ve birlikte yaşama kültürüyle öne çıktığını vurguladı; Hıdırellez, Porsuk, Adalar, aşure, yazlık sinemalar ve mahalle kültürü gibi kent hafızasını besleyen unsurların şehrin neşesini taşıdığını söyledi. Ergülen, Eskişehir'in neşesinin Yunus Emre ve Nasreddin Hoca gibi simge isimlerin mirasıyla da güçlendiğine dikkat çekti.

Belediyecilik, kadın ve kentin yaşamına dokunmak:

Başkan Ayşe Ünlüce konuşmasında öncelikle kadınların toplum ve kültür içindeki rollerine vurgu yaptı. Ünlüce, Anadolu'nun kadınlarının zorluklardan nasıl neşe ürettiğine dair örnekler vererek, "Kıt kanaat bir sofradan bayram sofrası çıkarabildiler. Gündüz çok yorucu geçen bir günün ardından akşam rengârenk oyalar işlemeyi bildiler" ifadelerini kullandı.

Ünlüce, belediyeciliğin yalnızca fiziksel altyapı hizmeti olmadığını; asıl önemli olanın "kentte yaşayan insanların hayatına dokunmak" olduğunu belirtti ve "Günün sonunda önemli olan, bu şehirde yaşayanların yüzünü güldürebiliyor muyuz, yüzlerinde bir gülümseme oluşturabiliyor muyuz? Eğer buna 'evet' diyebiliyorsak başarılı belediyeciyiz" sözleriyle amacı özetledi. Konuşmasının sonunda Eskişehir'e dair kişisel anılarından örnekler vererek, "Eskişehir başlı başına neşe" ifadesiyle kentin simgelerinin ve hatıraların yarattığı duyguyu paylaştı.

Şenlik, dört gün boyunca çok sayıda yazar, şair, sanatçı ve edebiyatseveri bir araya getirdi. İlk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören Uluslararası Eskişehir Yunus Emre Edebiyat Şenliği, 'Neşe' teması çerçevesinde kentin kültürel yaşamına yeni bir soluk kazandırdı ve '2026 Eskişehir Yılı' etkinlikleri içinde önemli bir kültür buluşması olarak tamamlandı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN &#039;2026 ESKİŞEHİR YILI&#039; ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BU YIL...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN '2026 ESKİŞEHİR YILI' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE EDEBİYAT ŞENLİĞİ, DÖRT GÜN BOYUNCA EDEBİYATIN, ŞİİRİN VE MÜZİĞİN FARKLI RENKLERİNİ ESKİŞEHİRLİLERLE BULUŞTURDU. 'NEŞE' TEMASIYLA DÜZENLENEN ŞENLİK, DÖRDÜNCÜ VE SON GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRBİRİNDEN ÖZEL SÖYLEŞİ VE DİNLETİLERİN ARDINDAN SONA ERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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