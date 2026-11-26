Kuzeninin ardından Gaziosmanpaşa'da son yolculuk

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 19 Kasım’da Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak’taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangında, dumandan etkilenen futbolcu Ömer Ege Özyurt yaşamını yitirmiş; aynı olayda ağır yaralanan 6 yaşındaki Defne Özyurt da hayatını kaybetmişti. Minik Defne için düzenlenen cenaze töreninde aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Törente duygulu anlar:

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde bulunan 500 Evler Muharrem Camii’nde kılınan cenaze namazına Defne’nin ailesi ve yakınları katıldı. Acılı yakınlar, küçük kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun yanına konulan ve iki kuzenin birlikte olduğu fotoğraf, törende duygusal anların daha da derinleşmesine neden oldu.

Omuzlarda mezarlığa taşındı:

Cenaze namazının ardından minik Defne’nin tabutu omuzlar üzerinde 500 Evler Mezarlığı’na götürüldü. Aile fertleri ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde gerçekleşen defin töreninde, Defne son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Ömer Ege Özyurt olayın acısını daha da ağırlaştırdı; aynı yangında yaşanan kayıplar mahallede yasa neden oldu.

DEFNE ÖZYURT GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI