Arşiv belgeleriyle canlanan unutulmuş zanaat

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Araştırmaları Merkezi Arşivinden hazırlanan İpek, Emek ve Zaman Antalya İpekböcekçiliği Mektebi’nin Hikayesi sergisi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluştu. Sergide, kentin ekonomik ve kültürel tarihide önemli bir yere sahip olan ipekböcekçiliğinin izleri; fotoğraflar, yazışmalar, gazete kupürleri ve resmi belgeler aracılığıyla sunuluyor.

Sergide yer alan başlıca materyaller:

Arşivdeki materyaller arasında Osmanlıca yazışmalar, öğrenci fotoğrafları, döneme ait gazete haberleri ve idari evraklar bulunuyor. Ziyaretçiler arasında öne çıkan belgelerden biri 1932 yılına ait sigorta belgesi olurken, mektebin kuruluş sürecine ilişkin yazışmalar ve dut fidanı dağıtımına dair evraklar da sergide yer alıyor.

Mektebin kuruluşu ve kentin üretim geçmişi:

Sergi, Antalya İpekböcekçiliği Mektebi’nin 1928’de Karaalioğlu Parkı içinde kurulma girişimi ve 1936’da faaliyete geçiş sürecini belgeliyor. Antalya Kent Araştırmaları Merkezi sanat tarihçisi ve içerik üreticisi Nazlı Hilal Kızılkaya, ipekböcekçiliğinin özellikle 1940 ve 1950'lere kadar kent halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtiyor ve mektebin bu üretimi bilimsel yöntemlerle geliştirmek amacıyla kurulduğunu vurguluyor.

Sergi, yalnızca nesneleri göstermekle kalmıyor; aynı zamanda kentteki üretim kültürünün nasıl örgütlendiğine ve yerel ekonomiye nasıl katkı sağladığına dair somut bir çerçeve sunuyor. Dut ağacı ve ipek üretimine ilişkin resmi kayıtlar, bu zanaatın toplumsal yaşam içindeki yerini görünür kılıyor.

UNESCO Avrupa Miras Günleri kapsamında düzenlenen bu sunum, Antalya’nın unutulmaya yüz tutmuş bir mirasını gün ışığına çıkararak arşiv değerlerinin korunmasının ve aktarılmasının önemini hatırlatıyor. Sergi, arşiv çalışmalarıyla kent belleğini güçlendirmeyi amaçlayan projelerin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

"İPEK, EMEK VE ZAMAN ANTALYA İPEKBÖCEKÇİLİĞİ MEKTEBİ’NİN HİKAYESİ" SERGİSİ, BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ’NDE ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU.