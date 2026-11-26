Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyeye kazandırılan yeni itfaiye araçlarının hizmete alım töreninde, son günlerde gündeme gelen AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aras, sosyal medya ve belediye internet sitesinde yürütülen çalışmaların açık biçimde görülebileceğini belirterek tartışmaları hizmetleri gölgeleme çabası olarak değerlendirdi.

itfaiye töreninde net yanıt:

Tören sırasında iddialara doğrudan cevap veren Aras, eleştirilere tepki gösterdi. Aras, "Bir yere geçmiyoruz, bağımsız devam ediyoruz. Bırakın bunları da bu belediyenin yaptığı işlere bakın" ifadelerini kullandı. Ayrıca, belediyenin çalışmalarının basın ve kurumun dijital mecralarında takip edilebileceğine dikkat çekti.

Aras, söylentilerin devam ettiğini ancak bunun ilgilenenler için bir sorun olmadığını vurguladı: "Görmek isteyene Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarına, internet sitelerine baksınlar. Sağ olsun basınımız da paylaşıyor. Ama görmek istemeyen Ahmet oraya mı geçiyor, buraya mı geçiyor diye konuşuyor."

belediye hizmetleri ve sosyal politika:

Aras konuşmasında, belediyenin saha çalışmalarından personel haklarına kadar geniş bir hizmet yelpazesine işaret etti. Belediyede çalışanların özlük hakları, çalışma koşulları, kadın çalışanlara yönelik uygulamalar ve sosyal projelerin önemine değindi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sonrası uygulanan politikaların bu kapsamda ele alındığını belirtti ve belediye bünyesinde şiddet, mobbing ve baskıyla mücadeleye yönelik adımlar atıldığını söyledi.

Öğrencilere yönelik uygulamalardan da örnek veren Aras, Muğla’da uygulanan 1 TL ulaşım düzenlemesini hatırlattı. Bu tür hizmetlerin belediye bütçesi ve halkın verdiği yetkiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Ben bunu cebimden yapmıyorum ki. Muğla halkının bize verdiği yetkiyle, bize verdiği mühürle ve bütçeyle yapıyorum. Bu Muğla halkının işidir. Benim değil. Muğla halkının vicdanıdır, gönlüdür bu" dedi.

Kapanışında hizmet üretmeye devam edeceklerini belirten Aras, eleştirilere rağmen çalışmalara ara verilmeyeceğini ifade etti: "Görmek isteyene, anlamak isteyene, bakmak isteyene bundan sonra da bu çalışmaları hiçbir mazerete sığınmadan, korkmadan, yılmadan aslan gibi devam ettireceğiz. Buradan bütün ülkemize, Muğla’mıza ilan ediyorum."

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, SON GÜNLERDE GÜNDEME GELEN AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALARA CEVAP VERDİ.