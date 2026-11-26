İnegöl’den çevre ve yönetişimde çifte ödül

İnegöl Belediyesi, yenilikçi iki projesiyle 11. Altın Karınca Ödülleri'nde iki ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Belediye, hem çevre yönetimi hem de kurumsal gelişim alanlarındaki uygulamalarıyla jüri tarafından öne çıkarıldı.

ödüllendirilen projeler:

Belediyenin çevre koruma alanındaki çalışması Havadan Denetim: Drone ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme Sistemi projesi, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödül aldı. Kurumsal yapıyı ve hizmet verimliliğini hedefleyen Yalın Belediyecilik uygulaması ise Kurumsal Gelişim ve Yönetişim kategorisinde ödüle değer görüldü.

tören ve katılımcılar:

Ödül töreni, Çarşamba günü İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi'ni törene Başkan Yardımcısı Melih Ateş ile birlikte Temizlik İşleri Müdürü Bilal Aktürk, Strateji Geliştirme Müdürü Mehmed Akif Arslan ve ilgili müdürlüklerin personelleri temsil etti. Törende afet ve risk yönetiminden kültür-sanata, iklim değişikliği ve çevre yönetiminden yapay zekâ ve dijitalleşmeye uzanan 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesi ödüllendirildi.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Alper Taban, alınan ödüllere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Havadan Denetim: Drone ile Çevre ve Hava Kirliliği İzleme Sistemi projesi ve Yalın Belediyecilik uygulamalarımızla Altın Karınca Ödüllerinde iki ayrı kategoride kurumumuz onure edildi. Yapılan çalışmaların fark edilerek takdir edilmesi bizleri ve bu alanlarda emek veren mesai arkadaşlarımızı memnun ediyor. Bu vesileyle ben de her iki uygulamada emek ve mesai harcayan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödül verilen iki konunun da şehrimiz ve İnegöl’ün geleceği adına önemli birer adım olduğunu düşünüyorum".

İnegöl Belediyesi'nin aldığı bu iki ödül, kentte çevre denetimi ve kurumsal verimlilik konusundaki yaklaşımının dışarıdan kabul gördüğünü gösteriyor ve uygulamaların yaygınlaştırılması için örnek teşkil ediyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN "DRONE İLE ÇEVRE VE HAVA KİRLİLİĞİ İZLEME" VE "YALIN BELEDİYECİLİK" PROJELERİYLE 2 AYRI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜĞÜ 11. ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU. DÜZENLENEN TÖRENE İNEGÖL BELEDİYESİ ADINA BAŞKAN YARDIMCISI MELİH ATEŞ KATILARAK ÖDÜLLERİ ALDI.