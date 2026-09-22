Kocaeli'de üreticilere arpa, süt otu ve yem bezelyesinde yüzde 50 hibe desteği

projenin amacı ve kapsamı:

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi", tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ile üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında yaklaşık 3 bin 800 çiftçi için sonbahar dönemi itibarıyla yüzde 50 hibeli tohum desteği verilecek.

Destekte dağıtılacak tohumlar arasında arpa, süt otu ve yem bezelyesi yer alıyor; verilen destek üreticilerin yem giderlerini düşürmeyi ve üretim sürekliliğini artırmayı amaçlıyor.

başvuru süreci:

Başvurular, belirlenen başvuru noktalarına güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle yapılabiliyor. Projeye yönelik ilgi yüksek olup, üreticiler başvurularını tamamlamak için ilgili merkezlere başvuruyor. Başvuruda bulunan üreticilerin başvurularının kabulü ve değerlendirilmeleri ilgili birimlerin belirlediği kriterler esasına göre yürütülüyor.

kayıt merkezlerindeki düzenlemeler:

Başvuru merkezlerinde oluşan yoğunluğu azaltmak için görevli ekipler çeşitli düzenlemeler yaptı. Görevli ekipler, çiftçilerin işlemlerini beklemeden tamamlayabilmesi için kayıt çalışmalarını hızlandırıyor ve başvuru süreçlerinde kolaylık sağlamaya çalışıyor.

Proje, yerel üretimin desteklenmesi ve hayvancılık maliyetlerinin düşürülmesi hedefiyle uygulamada olup, başvuruların sürdüğü bildirildi.

KOCAELİ'DE ÇİFTÇİLERE YÖNELİK YÜZDE 50 HİBELİ YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ SÜRÜYOR.