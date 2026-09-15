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Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Sukaypark'ta ikinci kez düzenlenen Bursa Kahve Festivali, Osmangazi Belediyespor ve Opus FS ile hayat buldu; Erkan Aydın stantları gezdi, Poizi ve Demet Akalın sahne aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:02

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Sukaypark’ta kahve kokusu ve canlı müzik bir araya geldi

Sukaypark hafta sonu boyunca Bursa’nın renkli ve yoğun katılımlı buluşma noktalarından biri oldu. Bursa Kahve Festivali Osmangazi Belediyespor Kulübü ve Opus FS iş birliğiyle ikinci kez gerçekleştirildi; stantlar, atölyeler ve konserlerle ziyaretçilere dolu dolu bir program sunuldu.

Stantlar, atölyeler ve aile odaklı etkinlikler:

Festival alanında özenle hazırlanan stantlar farklı kahve çeşitlerini tanıttı, tadım fırsatları sundu ve kahve kültürüne dair atölye çalışmaları ile ziyaretçilere uygulamalı deneyimler sağladı. Çocuklarla gelen ailelerden gençlere kadar geniş bir yaş grubunun ilgi gösterdiği etkinlikler gün boyu hareketliliğini korudu. Ziyaretçiler, stant temsilcileriyle sohbet edip yeni lezzetleri keşfederken, atölye aktiviteleri de festivalin keyfini artırdı.

Yerel yönetim katılımı ve sahne performansları:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın festival alanını tek tek gezerek firma temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi; gençlerle ve ailelerle sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdi. Aydın, organizasyonun ikinci yılını kutladıklarını, konserler ve etkinliklerle kentin sosyal yaşamına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Akşam saatlerinde sahne, müzikseverlere bırakıldı. İlk performansı yapan Poizi, enerjik repertuarıyla gençlerin yoğun ilgisini topladı ve eşlik eden kalabalıkla festival coşkusunu yükseltti. Gecenin ilerleyen bölümünde sahneye çıkan Demet Akalın ise sevilen şarkılarıyla Sukaypark’ı adeta açık hava konserine çevirdi; izleyicilerin coşkulu katılımı ile gece unutulmaz anlara sahne oldu.

Festival, kahve meraklıları, müzik tutkunları ve aileleri aynı ortamda buluşturarak Bursa sosyal yaşamına renk kattı. Organizatörlerin ve belediye yetkililerinin vurguladığı gibi, etkinlikler vatandaşlara günlük hayatın yoğun temposundan uzaklaşma ve birlikte keyifli zaman geçirme imkânı sundu.

KAHVE KOKULARININ MÜZİĞİN RİTMİYLE BULUŞTUĞU SUKAYPARK, HAFTA SONU BURSA’NIN EN RENKLİ BULUŞMA...

KAHVE KOKULARININ MÜZİĞİN RİTMİYLE BULUŞTUĞU SUKAYPARK, HAFTA SONU BURSA’NIN EN RENKLİ BULUŞMA NOKTALARINDAN BİRİNE DÖNÜŞTÜ. OSMANGAZİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NÜN KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BURSA KAHVE FESTİVALİ’Nİ ZİYARET EDEN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, STANTLARI GEZEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. GÜN BOYU DEVAM EDEN ETKİNLİKLERLE HAREKETLİLİĞİN SÜRDÜĞÜ FESTİVALDE, POİZİ VE DEMET AKALIN KONSERLERİ İSE BİNLERCE MÜZİKSEVERE COŞKU DOLU BİR GECE YAŞATTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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