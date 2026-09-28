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Kontrolsüz kavşak çıkışı üç kişinin yaralanmasına neden oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Jandarma Kavşağı'nda dün gece kontrolsüz şekilde ana yola çıkan 16 SE 393 plakalı araçla çarpışma sonucu üç kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kontrolsüz kavşak çıkışı üç kişinin yaralanmasına neden oldu

kaza yeri ve gelişimi:

Dün gece Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Jandarma Kavşağında iki otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 SE 393 plakalı aracı süren Metehan T., kavşaktan ana yola kontrolsüz şekilde çıkarken, Pazaryeri istikametinden Bilecik yönüne seyreden ve sürücülüğünü Muhammet G.’nin yaptığı 41 AET 053 plakalı otomobille çarpıştı.

yaralıların durumu:

Çarpışma sonucunda 41 AET 053 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan üç kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra üç kişiyi Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenlerini belirlemek için görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların konumuna dair tutanak tuttu.

BİLECİK&#039;TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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