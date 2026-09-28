Köyceğiz müftülüğü yeni dönemde cami merkezli hizmet ve iletişime odaklandı

Toplantıda öncelikler ve yol haritası:

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine naklen atanan yeni Müftü Hüseyin Sözen, göreve başlamasının ardından personellere yönelik ilk toplantısını Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirdi. Toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sözen konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasında din görevlilerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

İletişim ve istişare vurgusu:

Sözen, birlik, beraberlik ve istişarenin çalışmaların etkinliğini artıracağını belirterek, görev süresi boyunca personelle sürekli iletişim içinde olacaklarını söyledi. Hedeflerin başında din hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi ile vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurulması yer aldı. Özellikle cami merkezli hizmetlerin geliştirilmesine yönelik adımların önemine dikkat çekildi.

Gündem maddeleri ve personel katkısı:

Toplantıda müftülüğün yürüttüğü çalışmalar, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve personelin görev tanımları gibi konular ele alındı. Katılımcılar arasında müftülük personeli ile ilçede görev yapan din görevlileri bulunuyordu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı oturumda personelin talep ve önerileri dinlendi; toplantı bu değerlendirmelerle sona erdi.

KÖYCEĞİZ MÜFTÜLÜĞÜ TOPLANTIDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERİ GÖRÜŞTÜ