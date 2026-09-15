Kaldırımlar önceliğimiz: zabıta esnafla iş birliğiyle yaya güvenliğini sağlıyor

Adıyaman'da kaldırım denetimleri yoğunlaştı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla kent genelinde yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimlerini artırdı. Çalışmalar, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatı doğrultusunda özellikle yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yürütüldü.

Denetimlerin kapsamı:

Ekipler, kaldırımları ve yaya geçiş güzergâhlarını daraltan veya kullanılamaz hale getiren unsurları sistematik biçimde kontrol etti. Denetimlerde motosiklet, bisiklet ve elektrikli araçların yanı sıra duba, reklam panosu ve benzeri işgal unsurları incelendi. Zabıta ekipleri öncelikle esnafı kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmaması konusunda bilgilendirip uyardı; bu yaklaşım, uygulamanın hem hukuki hem de toplumsal meşruiyetini sağlamayı hedefledi.

Esnafla iş birliği ve sonuçları:

Yapılan uyarıların ardından esnafın büyük bölümünün işgale neden olan araç ve malzemeleri herhangi bir yaptırıma gerek kalmadan kaldırdığı bildirildi. Esnaf ile zabıta ekipleri arasında sağlanan iş birliği sayesinde yaya alanları yeniden vatandaşların kullanımına açıldı ve kaldırım üzerindeki erişilebilirlik iyileşti. Bu iş birliği, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, kamusal alanları herkes için erişilebilir kılmak olduğunu gösterdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kaldırımların başta çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler olmak üzere tüm yayaların güvenli ve erişilebilir şekilde kullanabilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tutdere, 'Amacımız ceza yazmak değil, kaldırımlarımızı yayalarımız için güvenli ve erişilebilir hale getirmek' sözleriyle belediyenin yaklaşımını özetledi ve esnafa duyarlılıkları için teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimleri kent genelinde düzenli olarak sürdürülecek; uygulamanın devamında benzer iş birliklerinin artırılması ve yayaların güvenli kullanımının kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAYALARIN KALDIRIMLARI GÜVENLİ VE RAHAT BİR ŞEKİLDE KULLANABİLMESİ AMACIYLA KENT GENELİNDE YOL VE KALDIRIM İŞGALLERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI.