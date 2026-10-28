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Malatya'da cumhuriyetin 103. yılı dualar ve kortejlerle kutlanıyor

Malatya’da 29 Ekim kutlamaları Mevlid ve Hatm-i Şerif ile başladı; çelenk sunumu, bayrak dağıtımı ve akşam korteji yapılacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Malatya'da cumhuriyetin 103. yılı dualar ve kortejlerle kutlanıyor

Malatya’da 29 Ekim kutlamaları başladı

Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü nedeniyle Malatya’da düzenlenen 29 Ekim etkinlikleri, sabah saatlerinde yapılan dini törenle açıldı. Malatya Valiliği tarafından hazırlanan program çerçevesinde ilk etkinlik, Kernek Karagözlüler Camisi’nde okunan Mevlid ve Hatm-i Şerif duası oldu.

resmi törenler ve halk etkinlikleri:

Mevlid programının ardından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile kutlamaların resmi bölümü devam etti. Etkinlikler, Yeni Cami Meydanı’nda gerçekleştirilen Türk bayrağı dağıtımı ile sürdü; bu bölüm katılımcılara birlik ve paylaşım mesajı verdi.

akşam yürüyüşü ve yarınki program:

Bugün akşam Doğa Cadde AVM önünde kortej ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek, program saat 19.30'da Malatyapark AVM önünde düzenlenecek bando konseri ile devam edecek. Kutlamalar, 29 Ekim Perşembe günü de sürecek; program kapsamında saat 09.30'da Malatya Valiliği’nde tebrikat töreni ve saat 10.00'da Sümer Park önünde Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni düzenlenecek.

MALATYA’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

MALATYA’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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