Malatya'da fiziki takip sonrası sokak satıcılarına operasyon: 4 kişi gözaltında

operasyon ve ele geçirilenler:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen fiziki takipli çalışmalar sonucu bugün operasyon düzenlendi.

Belirlenen adresler ile bir araçta yapılan aramalarda 2 bin 920 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler kolluk tarafından muhafaza altına alındı.

şüphelilerin gözaltına alınması:

Operasyonda toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, savcılık talimatı doğrultusunda işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

soruşturmanın seyri:

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; yürütülen soruşturmada fiziki takip ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmanın bir parçası olduğunu vurguladı.

MALATYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI