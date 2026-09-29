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Manavgat'ta Çenger kavşağında kaza: tur otobüsü ile minibüs çarpıştı

Manavgat'ta D-400'de tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu minibüs sürücüsü ile tur otobüsündeki iki yolcu yaralandı; yaralılara 112 müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta Çenger kavşağında kaza: tur otobüsü ile minibüs çarpıştı

Manavgat'ta Çenger kavşağında kaza: tur otobüsü ile minibüs çarpıştı

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Çenger Mahallesi'nde meydana geldi. Olayda üç kişi yaralandı.

Kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyreden A.E idaresindeki 07 LDP 71 plakalı tur otobüsü, Çenger Kavşağı'nda O.Z idaresindeki 07 C 74501 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada minibüs sürücüsü O.Z ile tur otobüsündeki Romanya vatandaşı E.C ve A.A.Ö yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

MANAVGAT İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1&#039;İ ROMANYA VATANDAŞI 3 KİŞİ...

MANAVGAT İLÇESİNDE TUR OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1'İ ROMANYA VATANDAŞI 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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