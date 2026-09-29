Manavgat'ta Çenger kavşağında kaza: tur otobüsü ile minibüs çarpıştı

Manavgat'ta D-400'de tur otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu minibüs sürücüsü ile tur otobüsündeki iki yolcu yaralandı; yaralılara 112 müdahale etti.