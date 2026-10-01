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Mardin'de kırsalda organize kaçakçılık operasyonu: 5 milyon liralık ürün ele geçirildi

Mardin'de jandarma operasyonunda bandrolsüz tütün, sigara ve içki dahil toplam 5 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi; 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mardin'de kırsalda organize kaçakçılık operasyonu: 5 milyon liralık ürün ele geçirildi

Mardin'de jandarma kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçe jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda büyük miktarda bandrolsüz ve izinsiz tütün mamulü ile diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Operasyonun kapsamı:

İlçe jandarma komutanlıklarının eş zamanlı çalışmasıyla gerçekleştirilen müdahalede, ticarete konu edilen kaçak ürünlerin tespiti ve ele geçirilmesi hedeflendi. Operasyonun kent genelinde kaçakçılıkla mücadele açısından önemli bir adım olduğu bildirildi.

Ele geçirilen ürünler ve miktarlar:

Operasyonda 29 bin 650 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü, 400 elektronik sigara, 825 kilogram nargile tütünü, 89 litre bandrolsüz içki ve 190 termos ele geçirildi. Ele geçirilen malların toplam değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 8 şüpheli için adli süreç başlatıldı; yakalanan ürünler delil olarak işleme alındı ve soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Yetkililer, benzeri kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin devam edeceğini ve denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

OPERASYONDA 29 BİN 650 PAKET BANDROLSÜZ KAÇAK SİGARA, 4 BİN PAKET ISITILARAK TÜKETİLEN TÜTÜN...

OPERASYONDA 29 BİN 650 PAKET BANDROLSÜZ KAÇAK SİGARA, 4 BİN PAKET ISITILARAK TÜKETİLEN TÜTÜN MAMULÜ, 400 ELEKTRONİK SİGARA, 825 KİLOGRAM NARGİLE TÜTÜNÜ, 89 LİTRE BANDROLSÜZ İÇKİ VE 190 TERMOS ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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