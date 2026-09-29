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Marmarisli oyunculardan sahnede duygusal buluşma: 'Böyledir Bizim Sevdamız' ve tarih sahnesi

Muğla Şenliği'nde Marmaris Belediye Tiyatrosu kursiyerleri 'Böyledir Bizim Sevdamız' ve 'Akşehir'den Dumlupınar'a' oyunlarıyla beğeni topladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmarisli oyunculardan sahnede duygusal buluşma: 'Böyledir Bizim Sevdamız' ve tarih sahnesi

Tiyatronun büyüsü sahnede:

33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, tiyatronun farklı yüzlerini izleyiciyle buluşturmaya devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda sahnelenen oyunlar, hem edebi uyarlamalar hem de tarihî anlatılarla izleyicide güçlü duygular uyandırdı.

Marmaris Belediye Tiyatrosu'nun sahne çalışması:

Festival kapsamında Marmaris Belediye Tiyatrosu kursiyerleri tarafından sahneye taşınan 'Böyledir Bizim Sevdamız', Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sabahattin Ali'nin 'Hasan Boğuldu' eserinden uyarlanarak izlendi. Oyunda görev alan yaklaşık 50 kişilik kadro, müzikler, koreografiler ve danslar eşliğinde metni sahneye başarıyla aktardı.

Performansın her aşamasında sahne düzeni, oyunculuk ve toplu sahne dinamikleri dikkat çekti. İzleyiciler özellikle finalde gösterilen birliktelik ve duygusal yoğunluk nedeniyle sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

Büyük Taarruz'un sahne yorumu:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde festival programı içinde yer alan bir diğer eser ise yazar Hamdi Topçu'nun kaleme aldığı ve Saadettin Özbek tarafından sahneye taşınan 'Akşehir'den Dumlupınar'a' oldu. Okuma tiyatrosu formatında sunulan eser, Büyük Taarruz'un hazırlık sürecini ve Akşehir'den Dumlupınar'a uzanan tarihi yolculuğu aktardı.

Oyun, milli mücadele yıllarının kararlılığını ve bağımsızlık idealini sahne diliyle izleyiciye iletti; tarihî döneme ışık tutan anlatımıyla salondan sık sık olumlu tepkiler aldı. Gösterimin sonunda, eserin yazarı Hamdi Topçu'ya 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'ne sunduğu katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

Her iki yapım da festivalin tiyatro programının çeşitliliğini ve yerel sahne çalışmalarıyla edebiyat ile tarihin nasıl buluşabileceğini gösterdi. İzleyiciler, etkinliklerin hem sanatsal hem de duygusal açıdan zengin içeriğini takdir etti.

33. ULUSLARARASI MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ, TİYATRONUN BÜYÜLÜ DÜNYASINI SAHNEYE TAŞIYAN ÖZEL...

33. ULUSLARARASI MUĞLA KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ, TİYATRONUN BÜYÜLÜ DÜNYASINI SAHNEYE TAŞIYAN ÖZEL BİR OYUNLA SANATSEVERLERİ BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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