müze ve ören yerlerinde 2025’te ziyaretçi ve gelir rekoru

Müze ve ören yerlerinde 2025 rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri 2025 yılında hem ziyaretçi sayısında hem de gelirde tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından paylaşılan verilere göre yıl boyunca toplam 34.836.007 ziyaretçi ağırlanırken, elde edilen gelir 7 milyar 306 milyon lira olarak kaydedildi.

Genel rakamlar:

2025 ziyaretçi sayısı, bir önceki yıl olan 32.547.756 düzeyinden 2.288.251 kişi artarak 34.836.007'ye yükseldi; yıllık artış yaklaşık yüzde 7 olarak bildirildi. Gelir tarafında yükseliş daha belirgin oldu: 2024 yılı geliri 5 milyar 438 milyon 244 bin 80 lira iken, 2025'te yaklaşık 1 milyar 867 milyon lira artışla toplam 7 milyar 306 milyon lira seviyesini aştı; yıllık gelir artışı yaklaşık yüzde 34,3 olarak açıklandı.

En çok ziyaret edilen ören yerleri:

2025 yılının ziyaretçi listesinde birinci sırada İzmir Efes Ören yeri yer aldı; Efes'i yıl boyunca 2.552.734 kişi ziyaret etti. Bunu 2.302.218 ziyaretçi ile Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören yeri izledi. Nevşehir Göreme Ören yeri 1.187.185, Paşabağlar Ören yeri ise 1.143.434 ziyaretçi ağırladı. İstanbul'daki Galata Kulesi de 953.537 ziyaretçiyle yüksek ilgi gören kültür varlıkları arasında yer aldı.

Listede diğer dikkat çeken noktalar arasında Kaymaklı Yeraltı Şehri 688.459, Derinkuyu Yeraltı Şehri 548.687, İstanbul Arkeoloji Müzesi 534.602, Troia Ören yeri 360.209 ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 312.951 ziyaretçi ile öne çıktı.

Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında Efes’ten Hierapolis’e, Göreme’den Galata Kulesi’ne uzanan kültürel mirasa gösterilen ilginin yürütülen çalışmaların ve kültür turizmindeki yükselişin güçlü göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye’nin tarihini korumaya, yaşatmaya ve dünyayla buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY