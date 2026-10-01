Mezitli belediye başkanı Tuncer hakkında ihale ve maddi talepler iddiası

Soruşturmanın kapsamı ve gözaltılar:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kentteki belediyelere ilişkin ihale ve doğrudan temin uygulamaları mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Dosyada yer alan tanık ve şüpheli beyanları, soruşturmanın çok yönlü ve iddialı bir içeriğe sahip olduğunu gösteriyor.

İhale ve ödemelere ilişkin iddialar:

Soruşturma dosyasındaki bir şüpheli beyanına göre, Tuncer’in belediye başkanı seçilmesinin ardından bazı ihale ve doğrudan temin işlerinde hakediş ödemelerinde gecikmeler yaşandığı, bunun ardından taleplerin arttığı iddia edildi. Beyana göre, 2024 yılı Eylül ayında Tuncer’in ev alacağı ve paraya ihtiyacı olduğu bilgisi iletildi; bu kapsamda hakedişlerin ödenmemesi tehdidiyle 8 milyon TL talep edildiği ileri sürüldü.

Aynı beyanda, söz konusu meblağın bir kuyumcu aracılığıyla Tuncer’e ulaştırılmak üzere başka bir kişiye teslim edildiği, paranın bir konut projesindeki villanın eski sahiplerine elden verildiği iddiası yer aldı. Ayrıca ihale sonrası hakediş ödemeleri karşılığında Tuncer’in kullanımına verilmek üzere bir Audi A6 marka araç alındığı ve aracın bedelinin yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Altın, maaş ve şirket devri iddiaları:

Dosyada yer alan bir başka iddia, 2025 yılında bir yemek ihalesine ilişkin hakedişlerin ödenmesi karşılığında 1 kilo külçe altın istendiği yönünde. Beyan sahibi, altının bir kuyumcudan alınarak Tuncer’in yönlendirmesiyle başka bir kişiye teslim edildiğini belirtti.

Ayrıca bazı isimlerin belediyede çalışıyor gibi gösterildiği, ancak fiilen çalışmadıkları ve maaşlarının beyan sahibi tarafından ödendiği iddiaları dosyada yer aldı. Bunların yanında belediyeye ait bir dağıtım aracının özel bir şirket üzerine devredildiği ve aracın halen bu şirketin üzerinde olduğu öne sürülüyor.

Dosyada yer alan diğer iddialardan biri de, Tuncer ile bazı belediye başkan yardımcılarının talimatıyla CHP’nin bir ilçe teşkilatına gönderilmek üzere 300 bin TL nakit istendiği; paranın belediyede çalışan bir kişiye teslim edildiği ve daha sonra banka yoluyla parti ilçe başkanlığına gönderildiği iddiası oldu. Ayrıca Tuncer’in danışmanı olduğu belirtilen bir kişiye hakedişlerin alınabilmesi amacıyla aylık 50 bin TL ödeme yapıldığı beyan edildi.

Spor kulübü ve doğrudan talepler iddiası:

Soruşturma kayıtlarında Mezitli33 Spor Kulübü ile ilişkilendirilen iddialar da bulunuyor. Buna göre belediyeden ihale alan firmalardan kulüp için bilet alınması istendiği ve sonrasında kulübün deplasman giderleri gerekçesiyle 50 bin TL nakit ödeme yapıldığı ileri sürüldü. Beyan sahibi ayrıca Tuncer’in doğrudan kendisinden para talep ettiğini, ancak kendisinin bu talebe karşılık ödeme yapmadığını belirtti.

Silahlı saldırı soruşturması ve azmettiricilik iddiası:

Haberde yer alan bilgilere göre, Tuncer hakkında ayrı bir soruşturma daha bulunuyor. Savcılık dosyasında, 4 Eylül 2026 tarihinde Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofisin ve 5 Eylül 2026 tarihinde Çağın Medya adlı iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlanması olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanarak tutuklandığı, soruşturma kapsamında Ahmet Serkan Tuncer’in bu eylemlerde azmettirici konumunda olduğuna yönelik tespitler yapıldığı kaydedildi. Bu iddialara ilişkin soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

Soruşturma dosyasındaki beyanlar çok sayıda iddia içerirken, savcılık ve soruşturmayı yürüten birimler konuyla ilgili incelemelere devam ediyor. Şüpheli ifadeleri ve dosyaya giren beyanlar iddiaların temelini oluşturuyor; yasal süreç ilerledikçe iddiaların doğruluğuna ilişkin resmi açıklamalar ve hukuki sonuçlar takip edilecek.

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET SERKAN TUNCER (ARŞİV)