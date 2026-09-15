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Mudanya’da minik yüzücüler 12 Eylül anısına kürsüye çıktı

Mudanya’da 12 Eylül anısına düzenlenen yarışta Mudanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Spor Kulübü'nün 6, 8 ve 9 yaş yüzücüleri birçok kategoride madalya kazandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Mudanya’da minik yüzücüler 12 Eylül anısına kürsüye çıktı

etkinlik ve yarış atmosferi:

Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 12 Eylül nedeniyle düzenlenen yüzme yarışları, küçük sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışlara Mudanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Spor Kulübü yüzücüleri katıldı ve 6, 8 ve 9 yaş gruplarında performans sergilendi.

Havuz kenarında bir araya gelen veliler ve izleyiciler, minik sporcuları coşkuyla destekledi. Küçük yaşta çok sayıda sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, tribünlerden yükselen alkışlar ve tezahüratlar sporcuların motivasyonunu artırdı.

havuzun yeniden açılması ve altyapı çalışmaları:

Yakın geçmişte 2 dönem atıl kalan havuz kısa süre önce yeniden hizmete açıldı; altyapı çalışmaları yeni kurulan sistemler üzerinden yürütülüyor. Bu koşullara rağmen Mudanya Belediyespor yüzücüleri önemli dereceler elde etti ve birçok kategoride madalyalara ulaştı.

Yarışların organizasyonu, hem yeni kurulan altyapının test edilmesi hem de genç sporcuların rekabet ortamında gelişimi için değerlendirildi. Antrenörler ve kulüp yetkilileri, sporcuların gösterdiği performansı altyapı yatırımlarının olumlu bir işareti olarak yorumladı.

ödül töreni ve gelecek beklentileri:

Yarışlarda dereceye giren ve kürsüye çıkan sporculara madalyaları Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş tarafından takdim edildi. Ödül töreni, genç sporcular için moral kaynağı olurken aileler ve kulüp temsilcileri de alınan sonuçlardan memnuniyet duydu.

Organizasyon, bölgedeki genç yüzücüler için hem yarış deneyimi sağlamış hem de kulüpler arası rekabeti ve dayanışmayı güçlendirmiş oldu. Etkinlik, 12 Eylül anısına anlamlı bir sportif program olarak kayda geçti ve önümüzdeki dönemlerde benzer içerikte çalışmaların süreceğine ilişkin beklentileri destekledi.

MUDANYA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ OLAN 12 EYLÜL DOLAYISIYLA, GENÇ YÜZÜCÜLERİN...

MUDANYA’NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ OLAN 12 EYLÜL DOLAYISIYLA, GENÇ YÜZÜCÜLERİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİĞİ ANLAMLI BİR YARIŞ DÜZENLENDİ. MUDANYA BELEDİYESPOR KULÜBÜ İLE BURSA BÜYÜKŞEHİR SPOR KULÜBÜ YÜZÜCÜLERİNİN KATILDIĞI YARIŞLARDA, 6, 8 VE 9 YAŞ GRUBU SPORCULAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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