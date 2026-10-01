Pamukkale'de su yüzeyinde bulunan erkek cesedi için soruşturma sürüyor

Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'nde ceset bulundu:

Pamukkale ilçesinde sabah saatlerinde, Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj Göleti'ne balık tutmaya gelen vatandaşlar su yüzeyinde hareketsiz bir kişi fark etti. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi; olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı dalgıçları yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye su altı dalgıçları, su yüzeyindeki şahsı kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, şahsın üzerinden herhangi bir kimlik veya kişisel eşya çıkmadı.

Olay yeri incelemesi ve bulgular:

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde detaylı arama ve kayıt çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin raporlarına göre, şahsın vücudunda darp izleri olduğu iddia edildi; bu bulgunun niteliği ve ölümle ilişkisinin belirlenmesi için adli süreç başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahıs, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi sonuçları, olayın kriminal mi yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğine açıklık getirecek.

Soruşturmanın yönü ve beklenen adımlar:

Soruşturmayı yürüten birimler, olay yerinde bulunan fiziksel bulgular, çevredeki güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirecek. Yetkililer, kimlik tespiti ile eş zamanlı olarak ölüm nedenine ilişkin adli tıp raporunu bekliyor.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı; savcılık ve polis ekipleri, otopsi sonuçlarına göre sonraki adımları belirleyecek ve kamuoyuna bilgi aktarımı yetkili mercilerce yapılacak.

DENİZLİ’NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE BULUNAN VALİ RECEP YAZICIOĞLU BARAJ GÖLETİ'NDE BİR ERKEĞE AİT CESET BULUNDU. ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMAYAN VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEN ŞAHSIN KESİN ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK OTOPSİNİN ARDINDAN NETLİK KAZANACAK.