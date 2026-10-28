Patnos'ta borç iddiaları: başkandan Sakık'a özür çağrısı

Taşkın: Patnos’un yaşadığı sıkıntılar kamuoyuna yansıtılmalı

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yaptığı basın açıklamasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın ilçedeki değerlendirmelerine tepki gösterdi. Taşkın, Sakık’ın Patnos’a gelerek mevcut durum üzerinden eleştirilerde bulunmasının manidar olduğunu söyleyerek, geçmiş dönemde yaşandığını öne sürdüğü sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Belediye başkanı, hem kendisinden hem de Patnos halkından teşekkür ve özür beklediklerini belirterek, iddiaları belgeye dayandırdığını ve vatandaşların konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bırakılan borçlar ve icra dosyaları:

Taşkın, göreve geldiklerinde belediyeyi 1 milyar 357 milyon lira borçla devraldıklarını; buna ilişkin noter tasdikli belgeyi vatandaşlara gösterdiğini söyledi. Ayrıca Derecik bölgesindeki çöp alanıyla ilgili yaklaşık 500 milyon liralık haciz bulunduğunu iddia etti.

Taşkın, ilçede bulunan bir yapının geçmiş dönemde belirli kesimlere rant sağlandığı iddiasıyla yıkıldığını, o alanda şu anda 175 haciz bulunduğunu ileri sürdü. Söz konusu yapının daha önce 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olduğu; içinde 60 dükkân ve konferans salonu bulunduğu belirtildi.

Başkan, yaklaşık 150 milyon lira değerindeki bir yerin icra yoluyla sadece 6 milyon lira gibi düşük bir bedelle satıldığını ve bunun ilçenin ekonomik kaynaklarına ciddi zarar verdiğini savundu. Benzer şekilde Patnos Otogarı arkasındaki belediyeye ait arsanın dönümü yaklaşık 60 milyon değerindeyken, söz konusu arsanın icra yoluyla 500 bin lira gibi düşük bir bedelle elden çıkarıldığı iddiasını paylaştı.

Hizmetler, yatırımlar ve çağrı:

Taşkın, geçmiş yönetimi eleştirirken kendi dönemlerinde yürütülen çalışmalara da değindi. Erciş Caddesi üzerindeki Kasaplar Çarşısında 20 dükkanı tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını, Zeki Çelik Caddesi’nde ise 20 dükkan yapımına başlandığını ve kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Taşkın, Patnos’un yollarının bozulduğunu ve ilçenin bakımsız bırakıldığını ifade ederek bu durumun kamuoyunca tartışılması gerektiğini belirtti. Sırrı Sakık’ı ilçeye davet ederek yapılan işleri yerinde göstermeyi teklif etti; Sakık’ın çalışmaları görmesi halinde belediye yönetimine teşekkür edeceğini düşündüğünü söyledi.

Açıklamasının sonunda Taşkın, Sakık’a yönelik olarak hem kendisinden hem de Patnos halkından özür dilenmesini talep etti ve iddia edilen borç, haciz ve satışlara ilişkin ayrıntılı mali kayıtların kamuoyunun değerlendirmesine sunulmasının beklendiğini kaydetti.

AĞRI'DA PATNOS BELEDİYE BAŞKANI ABDULHALIK TAŞKIN, DEM PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ SIRRI SAKIK'A TEPKİ GÖSTEREREK GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ BELEDİYE YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ.