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Ankara kalesinin çaycısı: 65 yılda değişen mahalle, aynı dükkan

Ankara Kalesi çevresinde 1961'den beri çay ocağı işleten 76 yaşındaki Cemal Yurtaşan, işini sürdürüp "Ben ölene kadar işimi yapayım" diyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ankara kalesinin çaycısı: 65 yılda değişen mahalle, aynı dükkan

Yarım asırlık dükkanın kökleri:

Ankara Kalesi çevresindeki tarihi çay ocağını yıllardır işleten Cemal Yurtaşan, mesleğe çocukluğunda babasının yanında çay bardağı toplayarak adım attığını anlatıyor. Aile geleneğiyle şekillenen bu işletme, 1961 yılından bu yana aynı sokakta hizmet veriyor. Yurtaşan, babasıyla birlikte çalıştığı dönemin ardından 1997'de amcasının oğluyla paylaşılan işletmenin tek sorumlusu oldu ve bugün 76 yaşında olmasına rağmen her gün dükkanı açmaya devam ediyor.

İşletmenin tarihine ilişkin küçük detaylara da özen gösteren Yurtaşan, dükkândaki asırlık aynalar başta olmak üzere iç mekânın özgün dokusunu koruyor. Önceleri kahvehane olarak hizmet veren bu mekân, kuşaklar boyunca aynı iştahla misafir ağırlamış ve çevresindeki yaşamla birlikte evrime uğramış durumda.

Mahalledeki dönüşüm ve yeni müşteri profili:

Yurtaşan, bölgedeki değişimi doğrudan yaşayan isimlerden. Eskiden caddenin işlek olduğunu, çok sayıda işçi, boyacı ve toptancının günlük hayatın bir parçası olduğunu söylüyor. Zamanla iş yerlerinin Hamamönü, Gimat ve Dericiler Sitesi gibi merkezlere taşınmasıyla semtin karakterinin değiştiğini belirtiyor. Bugün buraya ağırlıklı olarak Ankara Kalesi'ni gezmeye gelen turistlerin uğradığını, ailelerin ve gezginlerin çay ocağını tercih ettiğini aktarıyor.

Yurtaşan, gelenlere çay ve kahve ikram ettiklerini ve turistlerle kurulan sohbetlerin işletmenin yeni gündemini oluşturduğunu ifade ediyor. Bu değişim, hem müşteri profilini dönüştürmüş hem de mekânın korunmasıyla ilgili hassasiyeti artırmış.

Gelecek düşüncesi ve çalışma kararlılığı:

İşin mirası ve devamı hakkında sorulduğunda Yurtaşan, sakin bir dille kendi kararını vurguluyor: "Ben ölene kadar işimi yapayım". Çocuğunun şoförlük yaptığı, işletmeyi devralıp devralmayacağının belirsiz olduğu bilgisini paylaşan Yurtaşan, mirasın nasıl şekilleneceğinin kendi vefatından sonra netleşeceğini söylüyor. Bu yaklaşım, dükkanın korunan tarihi kimliğiyle birlikte bireysel bir tercihin yinelenişini yansıtıyor.

Yurtaşan için çay ocağı sadece bir geçim kaynağı değil; aynı zamanda yaşam alanı, meşgale ve mahalle tarihine bağlılığın somut bir ifadesi. Uzun yıllara yayılan hizmet, mekânın hafızasını canlı tutarken, bölgenin değişen yüzü içinde bir süreklilik unsuru olarak öne çıkıyor.

ALTINDAĞ İLÇESİNDEKİ ANKARA KALESİ ÇEVRESİNDE 1961 YILINDAN BERİ BABA MESLEĞİ OLAN ÇAYCILIĞI...

ALTINDAĞ İLÇESİNDEKİ ANKARA KALESİ ÇEVRESİNDE 1961 YILINDAN BERİ BABA MESLEĞİ OLAN ÇAYCILIĞI SÜRDÜREN CEMAL YURTAŞAN, TARİHİ KALE VE ÇEVRESİNİN YILLAR İÇİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜNÜ VE YARIM ASIRLIK ÇAY OCAĞI HAKKINDA KONUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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