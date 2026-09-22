Rızalık ve eşitlik vurgusu: DEM liderleri Alevi temsilcileriyle yönetim hedefini paylaştı

DEM liderleri Ankara'da Alevi temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) eş başkanları Tülay Hamitoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara'da bir otelde düzenlenen kahvaltı programında Alevi kurumlarının temsilcileriyle buluştu. Toplantıda partinin demokratik yönetim anlayışı, toplumsal eşitlik vurgusu ve barış sürecine bakışı ele alındı.

Alevi öğretileri ve rızalık üzerine:

Programda konuşan Tuncer Bakırhan, Alevi inancının 'İnsan insana köprü olmalıdır' öğretilerine atıf yaparak Alevilerin DEM için önemine dikkat çekti. Bakırhan, Alevilerin eşitlik talebinin, daha geniş bir demokratik dönüşümün parçası olduğunu belirterek Alevi eşitliği sağlanırsa Kürtlerin özgürlüğüne ve ülkeye demokrasiye katkı sunacağını ifade etti.

Barış sürecinin kapsamı ve yönetim hedefi:

Bakırhan, barış sürecinin yalnızca bir grup ya da bölgeye mahsus olmadığını vurguladı: 'Barış süreci yalnızca Kürtlerin süreci değil.' Konuşmasında masanın etrafında yalnızca Kürtlerin değil, başta Aleviler olmak üzere herkesin bulunduğunu söyledi ve sürecin '86 milyonun, Türkiye'nin' meselesi olduğunu vurguladı.

DEM'in demokratik yönetime ilişkin çağrısına da değinen Bakırhan, 'rızalığı bilenlerin doğru yürüyüp hem doğru mücadele edeceğini hem de ülkeyi iyi yöneteceğini' savundu. Konuşmanın öne çıkan ifadesi ise partinin yönetim iddiasını netleştirdi: 'Bu ülkeyi yönetmeye adayız, bu ülkeyi yönetmeye talibiz'.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti; DEM liderleri ile Alevi kurum temsilcileri arasındaki görüşme, eşitlik, rızalık ve kapsayıcılık temaları etrafında sürdü.

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM) GENEL BAŞKANLARI, ALEVİ KURUMLARININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.