Samsun'da iki ilçede narkotik uygulaması: 2 şüpheli adliyeye gönderildi

Samsun'da iki ilçede narkotik operasyonu

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

operasyon detayları:

Canik ilçesinde yakalanan Ö.Ö. ile İlkadım ilçesinde yakalanan M.Ö., polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Operasyonların, ilçelerdeki sokak çalışmaları ve istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

adli süreç ve sonraki adımlar:

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin ardından konuyla ilgili hukuki süreç işleyecek.

SAMSUN’UN İLKADIM VE CANİK İLÇELERİNDE DÜZENLENEN İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ, BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.