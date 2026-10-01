Anadolu üniversiteli öğrenci Çin'de ekolojik fotoğraf çalışmasıyla birincilik kazandı

Esmanur Şen'in çalışması diplomatik programda ödülle taçlandı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Esmanur Şen, Çin’de düzenlenen "Çin’e Seyahat ve Fotoğraf" programında hazırladığı görsel çalışmayla birincilik ödülüne layık görüldü. Program, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Programın teması ve diplomatik çerçeve:

Bu yılın teması Ekolojik Uygarlık Turu olarak belirlendi. Etkinlik; iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yıl dönümü çerçevesinde düzenlendi ve Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) vizyonuyla uyumlu bulunarak ekolojik farkındalığı ön plana çıkardı. Programa Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenciler katıldı.

Saha çalışmaları, değerlendirme ve ödül töreni:

Katılımcılar Şanghay, Anji, Huzhou ve Nanxun bölgelerini ziyaret ederek doğal ve kültürel dokuyu yerinde gözlemledi; fotoğraf ve kısa video çalışmaları gerçekleştirdi. Türkiye’ye dönen projeler, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde oluşturulan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirmede çevre bilinci, estetik anlatım ve görsel yetkinlik başlıca ölçütler oldu.

Jüri sonucu birinciliğe layık görülen Esmanur Şen’in çalışması, Ankara’da düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi tarafından takdim edilen ödülle ödüllendirildi. Bu sonuç, genç görsel üreticilerin uluslararası platformlarda çevresel temaları estetik ve içerik bakımından nasıl yorumladığını göstermesi açısından önem taşıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ELDE ETTİKLERİ BAŞARILARLA ÜNİVERSİTENİN ADINI DUYURMAYA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA DÜZENLENEN "ÇİN’E SEYAHAT VE FOTOĞRAF" PROGRAMINDA HAZIRLADIĞI GÖRSEL ÇALIŞMAYLA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ ESMANUR ŞEN, BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.