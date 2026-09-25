Terminal İstanbul'la 2030'a 100 bin teknoloji girişimi hedefi

Hedefin çerçevesi ve Bakanın mesajı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul Ekosistem Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada Türkiye için belirlenen uzun vadeli girişimcilik hedeflerini paylaştı. Kacır, güçlü bir girişimcilik ekosisteminin müreffeh bir Türkiye için anahtar olduğuna dikkat çekerek, 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'ların toplam değerlemesinin 100 milyar doları bulmasını hedeflediklerini vurguladı.

Terminal İstanbul'un rolü:

Etkinlik Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde gerçekleştirilen Terminal İstanbul programı kapsamında düzenlendi. Programda Terminal İstanbul Genel Müdürü Erkam Tüzgen ile teknoloji, girişimcilik ve yatırım ekosisteminin önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Törende farklı paydaşlar arasında iş birlikleri tesis edilirken, networking oturumlarıyla ekosistem aktörleri birbirleriyle doğrudan temas kurdu.

Atatürk Havalimanı terminalinin dönüşümü:

Bakan Kacır, eski terminale yeni misyon kazandırmak üzere iki yıl önce başlatılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklendiğini belirtti. Terminal İstanbul'un bir girişimcilik fabrikasına dönüştürüleceğini söyleyen Kacır, merkezin yaklaşık 200 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağını ve burada binlerce teknoloji firmasına ev sahipliği yapılacağını aktardı. Merkezde modern çalışma ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırma ve mentörlük programları, ortak prototipleme ve üretim merkezleri ile AR-GE laboratuvarlarının bulunacağı açıklandı.

Bu yapıyla fikirlerin prototipleneceği, test edileceği ve akademi, sanayi ve yatırımcı sermayesinin bir araya gelerek küresel pazarlarda rekabet eden şirketlere dönüşeceği hedefleniyor. Kacır, dünyanın önde gelen AR-GE ve teknoloji şirketlerinin de Terminal İstanbul'da projelerini hayata geçireceğini söyledi.

Finansman, TEKNOFEST ve ekosistemin büyümesi:

Bakan konuşmasında TEKNOFEST'in ekosisteme katkısına dikkat çekti. 2018'den beri düzenlenen festivalin milyonlarca genci teknoloji geliştirme süreçlerine dahil ettiğini ve yarışmaların ortaya çıkardığı fikirlerin girişime dönüşmesine zemin hazırladığını kaydetti. Kacır, kamu destekli mekanizmalar ve fonların fonu modelinin girişimlere sunduğu imkanları anlattı ve bugüne kadar 5,8 milyar liralık kamu kaynağının girişimlerin büyümesine yönlendirildiğini söyledi.

Kamu kaynaklarının kaldıraç etkisiyle oluşan fon hacminin 30 milyar lira seviyesine ulaştığını belirten Kacır, bu fonların desteğiyle bin 91 girişimin bugüne dek 175 milyar lira yatırım aldığı bilgisini paylaştı. Bu rakamlar, devlet destekli finansman mekanizmalarının ekosistemde yarattığı etkiye işaret ediyor.

İstanbul'un stratejik önemi:

Bakan, İstanbul'u kıtaların, medeniyetlerin ve ticaret yollarının buluştuğu tarihsel rolünden hareketle günümüzün sermaye, bilgi ve yetenek merkezine dönüştüğünü vurguladı. İstanbul'un güçlü sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti, finansal birikimi ve kültürel çeşitliliğinin şehri bir cazibe merkezi haline getirdiğini belirtti. Sayısal olarak İstanbul'da 22 teknomer ve 19 büyük teknoparkta toplam 30 milyon metrekare büyüklüğünde alanlarda faaliyet gösteren 4 bin 100'ü aşkın teknolojik girişimin bulunduğunu hatırlattı.

Kacır, İstanbul'da doğmuş 7 Turcorn'un varlığını şehrin bilgi birikimi ve sermaye gücünün birleştiğinin somut göstergesi olarak nitelendirdi ve şehrin potansiyelini daha ileri taşıma hedefini yineledi.

Toplumla ilişkili bir teknoloji üssü:

Terminal İstanbul'un yalnızca iş dünyasına değil topluma dönük bir yaşam alanı olması planlanıyor. Bakan yapılanmanın bünyesinde teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri, yazılım okulları ve çocuk üniversitesi gibi bileşenlerin yer alacağını; ayrıca yakınındaki millet bahçesiyle birlikte hem bilim ve toplumun bir araya geldiği hem de yıl boyunca etkinliklerin düzenlendiği canlı bir ekosistem oluşturulacağını aktardı. Bu kapsayıcı yaklaşım, yeni nesil yeteneklerin erken yaşlardan itibaren teknoloji ekosistemine katılmasını amaçlıyor.

Kacır, şirketlerin değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri için Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının şart olduğunu; bu nedenle güçlü, dinamik ve küresel ölçekte rekabetçi bir girişimcilik ekosistemini kararlılıkla inşa ettiklerini belirtti. 2030 hedefleri doğrultusunda Terminal İstanbul'un hem yerel girişimlere ivme kazandıracak bir merkez hem de uluslararası yatırımcı ve yetenekleri çeken bir kapı olması beklentisi öne çıkıyor.

Program, ekosistem iş birliği imza töreni ve networking oturumlarıyla tamamlandı; katılımcılar arasında kurulan bağlantıların, duyurulan hedef ve altyapı projeleriyle birlikte önümüzdeki dönemde somut girişim ve yatırımlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Bakan Kacır: "Hedefimiz 2030’a kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğması”