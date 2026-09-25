Spor dünyası Malatya'nın yeniden inşasını ve Sami Er'in liderliğini takdir etti

Spor dünyası ziyareti ve değerlendirmeler:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Spor Zirvesi" programı kapsamında kentte bulunan Türk spor basınının deneyimli isimleri Erdoğan Arıkan ve Hayati Karaca ile eski milli futbolcular Hami Mandıralı, Tanju Çolak ve Ahmet Dursunu makamında ağırladı. Ziyaret sırasında katılımcılar, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya’da yürütülen değişim, dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmalarını değerlendirdi.

Spor camiasından memnuniyet ve teşekkür sözleri:

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, yapılan hizmetler için Başkan Er’e teşekkür ederek, kentin yeniden ayağa kalkma sürecinde hayata geçirilen projelerin somut olduğunu söyledi. Çolak, "Yaptığınız eserler ortada. Herkes sizi çok seviyor. Depremden sonra şehrin yeniden inşa sürecinde gereğini yapmışsınız. Cumhurbaşkanımız da hakkını vermiştir. Biz sizi sevdik, sevdiğimiz için geldik" ifadelerini kullandı.

Türk spor basınından Erdoğan Arıkan ise Malatya’daki fiziksel ve kentsel dönüşümün dikkat çekici olduğunu belirterek, "Buraya gelmeden önce hikâyenizi okudum. Özel olarak Malatya’ya getirilmiş bir isim olduğunuzu düşünüyorum. Buranın size ihtiyacı varmış. Malatya eskisinden daha güzel olmuş" dedi. Hami Mandıralı da kentin yeni görünümünü överek "Çok güzel bir şehir olmuş. Yeni hali eskisinden daha güzel olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Er'in açıklamaları ve gelecek vizyonu:

Başkan Sami Er, Malatya’nın 6 Şubat sonrası büyük bir toparlanma sürecinden geçtiğini vurguladı. Er, "Malatya artık toparlandı. Hatay’dan sonra en çok yarayı Malatya’mız aldı. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurumun destekleriyle sadece depremin yarasını sarmadık, geleceğin Malatya’sını oluşturduk. İnşallah Malatya’mız eskisinden daha güzel bir şehir olacak" dedi.

Şehir Kütüphanesi gezisi ve gençlere yönelik yatırımlar:

Ziyaretin ardından Başkan Er, konuklarıyla birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Kütüphanesini gezdirdi. Er, merkezin öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek tasarlandığını, özel bir yazılım sistemiyle hizmet verdiğini ve öğrencilerin ders çalışırken kendilerini üniversite ortamında hissedebilmeleri amacıyla kütüphanede amfi uygulamasının hayata geçirildiğini anlattı. Kütüphanenin gençlerin eğitim ve sosyal hayatına katkı sunacak şekilde kurgulandığı vurgulandı.

Eski futbolculardan Tanju Çolak kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek, "Türkiye’de başka bir örneği var mı? Varsa gidip bakayım. Güzel bir kütüphane olmuş. Acayip güzel bir eser" yorumunu yaptı. Ahmet Dursun ise kütüphanenin yapım tekniği ve modern dizaynını övdü.

Ziyaret sırasında öğrenciler de eski milli futbolcularla bir araya geldi; formalar imzalandı, gençlerle hatıra fotoğrafları çekildi. Toplantı boyunca gündem; kentin yeniden yapılanma süreci, gençlere yönelik yatırımlar ve sporun şehir hayatındaki rolü oldu. Konuklar, Malatya’nın hem fiziksel hem sosyal açıdan yeniden inşa edilme çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

SPOR DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN BAŞKAN ER’E ÖVGÜ