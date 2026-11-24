toplantının gündemi ve katılımcılar:

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında düzenlenen Esenyurt İlçesi Muhtarlar Toplantısı, Esenyurt Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, 43 mahalle muhtarı ve ilçede görev yapan kurum müdürleri katıldı.

değerlendirilen öncelikli alanlar:

Toplantıda mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ile ilçenin öncelikli sorunları ele alındı. Eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik başta olmak üzere yürütülen çalışmaların durumu gözden geçirildi, devam eden yatırımlar hakkında bilgi paylaşıldı. Katılımcılar, hizmetlerin etkin sunumu için kurumlar arası eşgüdümün önemine dikkat çekti.

saha ziyaretleri ve yerel talepler:

Toplantı öncesinde Vali Davut Gül, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Esenyurt İl Dernekler Birliği Platformu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt Şubesini ziyaret etti. Heyet, dernek temsilcileriyle bir araya gelerek yerel talepleri ve önerileri dinledi.

izleme ve koordinasyonun sürdürülmesi:

Vali Gül, toplantıda ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini bir kez daha vurguladı. Toplantı, mahalle düzeyindeki sorunların belirlenmesi ve çözüm yollarının kurumlar arası iş birliğiyle hızlandırılması amacıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL ESENYURT’TA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMA, 43 MAHALLE MUHTARI VE İLÇEDE GÖREV YAPAN KURUM MÜDÜRLERİ KATILDI.