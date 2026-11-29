arama çalışmaları:

Samsun’un Yakakent ilçesinde yaklaşık 33 saattir haber alınamayan Muhammet Torun (46) için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Bölgeden edinilen bilgiye göre Torun’a ait araç mesire alanında bulundu, ancak şahsın kendisine henüz ulaşılamadı.

bulunan araç ve bulgular:

Yetkililer, Torun’a ait aracın mesire alanında tespit edildiğini bildirdi. Araç bulunmasına karşın şahsın izine rastlanmadığı ve aramanın bu bulgu üzerinden genişletildiği ifade edildi.

çalışmaların akışı ve hava koşulları:

Kayıp ihbarının dün akşam saatlerinde AFADa ulaşmasının ardından bölgede arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı. Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütülüyor ve AFAD akreditasyonuna sahip, arama-kurtarma konusunda deneyimli sivil toplum kuruluşları da ekiplere destek veriyor. Bölgede etkili olan yoğun yağış nedeniyle pazar günü ara verilen çalışmalara pazartesi günü tekrar başlanacağı duyuruldu.

YAKAKENT İLÇESİNDE KENDİSİNDEN YAKLAŞIK 33 SAATTİR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ŞAHSI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.