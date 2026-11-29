Arnavutköy’de buluşma: yarışma ve katılımcılar:

Arnavutköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Sinan Asan Premium ile Eren Hair Studio koordinatörlüğünde düzenlenen İstanbul Hair Fashion Saç Kesimi Yarışması, Avlu 34 AVM’de gerçekleştirildi. Organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından kuaförler, berberler ve sektör temsilcileri katıldı; etkinlik gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.

amaç, jüri ve performanslar:

Etkinlik, kuaförlük mesleğinin gelişimine katkı sağlamak, mesleki yetenekleri görünür kılmak ve sektörde dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Jüri karşısına çıkan 100’den fazla yarışmacı, özgün saç tasarımları ve farklı kesim tekniklerini sergileyerek uzman değerlendirmesine tabi tutuldu. Organizasyonda ayrıca sektör temsilcilerinin deneyim paylaşımı için alanlar oluşturuldu.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, program konuşmasında kuaförlüğün son yıllarda gösterdiği gelişmeye vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Aygenli, konuşmasında esnaflık ile sanatkârlığın dürüstlük, samimiyet ve işin hakkını verme gibi nitelikler gerektirdiğini belirtti ve katılımcıların ortaya koyduğu uyum ile yeteneğe dikkat çekti.

ödüller ve geceye renk katan anlar:

Jüri değerlendirmesi sonucunda Atakan Dündar birinci, Metin Kuzeybaş ikinci ve Yunus Emre Ugat üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödüller ve hediyeler takdim edildi. Yarışma, mesleki rekabetin yanı sıra katılımcıların fikir ve teknik paylaşımı için de önemli bir platform sundu.

Programda sahne alan sanatçı Oğuz Ünal ise sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı ve organizasyonun sosyal atmosferine katkı sundu. Etkinlik, sektörde yeni bağlantılar kurulmasına ve mesleki motivasyonun artmasına hizmet etti.

Arnavutköy Belediyesi ve koordinatör ekip, benzer etkinliklerin gelecekte de devam edeceğini belirterek mesleki eğitimin ve yarışma platformlarının önemine vurgu yaptı.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN İSTANBUL HAİR FASHİON SAÇ KESİMİ YARIŞMASI, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GELEN KUAFÖR VE BERBERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ. 100’DEN FAZLA YARIŞMACININ HÜNERLERİNİ SERGİLEDİĞİ ORGANİZASYONDA DERECEYE GİREN YARIŞMACILARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ.