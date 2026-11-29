Eczacıbaşı Peron İstanbul seriyi altıya çıkardı

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında evinde Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşma setleri 25-15, 25-14 ve 25-19 olarak tamamlandı ve maç 76 dakika sürdü.

maçun akışı:

İlk iki seti farkla kazanan Eczacıbaşı Peron İstanbul, üçüncü sette rakibinin direncine rağmen kontrolü elinde tutarak maçı üç sette bitirdi. Set süreleri sırasıyla 25, 23 ve 28 dakika olarak kaydedildi.

kadrolar ve hakemler:

Maçta görev alan hakemler Seçkin Yener ve Onur Coşkun oldu. Eczacıbaşı Peron İstanbul kadrosunda Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Elif, Simge (L), Dilay, Yaprak, Rettke yer aldı. Galatasaray Daikin'de ise Eylül, İlkin, Yasemin, Akimova, Melisa, Yuanyuan, Ayça (L) forma giydi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Peron İstanbul, ligde evindeki performansını sürdürerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, VODAFONE SULTANLAR LİGİ’NİN 11. HAFTASINDA EVİNDE GALATASARAY DAİKİN’İ 25-15, 25-14 VE 25-19’LUK SETLERLE 3-0 MAĞLUP ETTİ.